"Схаменіться, люди!": сестра Софії Ротару стала на захист співачки

Ауріка Ротару поставила крапку в суперечках про те, де зараз перебуває Софія Михайлівна.

Софія Ротару де зараз - Ауріка Ротару розкрила правду / колаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Після появи нових фото Софії Ротару на неї полився хейт

Ауріка Ротару поставила на місце кривдників сестри

Українська співачка Софія Ротару під час повномасштабної війни в Україні практично не виходить на зв'язок із шанувальниками. Свою підтримку вона висловлює рідкісними сторіс в Instagram.

Мовчання Софії Михайлівни декому не дає спокою: всупереч тому, що вона демонструє чітку проукраїнську позицію, її критикують за публічне мовчання і виступи в РФ до повномасштабної війни. Приміром, нещодавно Ротару опублікувала нові фото, які були зняті в Києві. На її сторінці шанувальники були в захваті від знімків, а ось у TikTok хейтери почали закидати артистку брудом.

За старшу сестру заступилася співачка Ауріка Ротару - вона дала відсіч усім недоброзичливцям. "Схаменіться, люди! Стільки бруду... Ми жили і живемо у Києві, нікуди не виїхали і допомагаємо хлопцям, постійні благодійний концерти", - написала Ауріка Ротару під відео Ярослава Гопаца.

Софія Ротару де зараз - Ауріка Ротару розкрила правду / tiktok.com/@gopatsa

Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська й українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

