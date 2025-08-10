"СБУ більше мене не шукає": з Олексія Паніна зняли звинувачення

Панін зробив гучну заяву про своє перебування у списку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці.

https://glavred.net/starnews/sbu-bolshe-menya-ne-ishchet-s-alekseya-panina-snyali-obvineniya-10688582.html Посилання скопійоване

Олексій Панін зараз - актор розповів, що СБУ зняла з нього звинувачення / колаж: Главред, фото: instagram.com/alexeypaninn

Коротко:

У 2014 році Олексій Панін підтримав анексію Криму, за що став в Україні персоною нон-грата

З лютого 2022 року актор підтримує Україну, у зв'язку з чим у країні-агресорі його визнали терористом і екстремістом

У 2015 році СБУ відкрила кримінальне провадження щодо російського актора Олексія Паніна: йому закидали дії, які становлять загрозу національній безпеці України, і заборонили в'їзд на територію нашої країни - у 2014 році артист публічно підтримав анексію Криму.

Пізніше Панін розкаявся, посилаючись на згубний вплив російських пропагандистів, а починаючи з лютого 2022 року публічно підтримує Україну і засуджує кривавий режим путіна. У країні-окупанті на нього у зв'язку з його позицією завели кримінальну справу "за виправдання тероризму", а пізніше - заочно заарештували. При цьому актор уже багато років живе за кордоном, а 2023 року став громадянином США.

відео дня

Нещодавно у своєму блозі в Instagram Олексій Панін повідомив, що СБУ нібито зняла з нього всі звинувачення. "Хороші новини в мене просто зранку. Коротко: у 2014 році я дійсно побігав по Криму з російським прапором, покричав: "Крим - наш", за що СБУ оголосила мене в розшук у 2015 році і порушила щодо мене справу про посягання на територіальну цілісність України. На той час я був абсолютним дебілом зомбованим. ... Україна зняла з мене всі звинувачення, СБУ більше мене не шукає, я більше не є ворогом України, чому я невимовно радий. Тому що якось несправедливо: і в Росії я терорист і екстреміст у розшуку, і в Україні був ворогом народу. Слава богу, все це позаду. Слава Україні!" - заявив актор.

Втім, наразі Панін на сайті Міністерства культури і стратегічних комунікацій все ще значиться в списку "осіб, які створюють загрозу нацбезпеці".

Олексій Панін зараз - актор розповів, що СБУ зняла з нього звинувачення / instagram.com/alexeypaninn

Варто також зазначити, що влітку 2023 року Олексій Панін записав публічне звернення до керівника СБУ з проханням виключити його зі списку осіб, які становлять загрозу для України. Він зазначив, що хотів би мати можливість відновити своє чесне ім'я, і з часом відвідати нашу країну.

Два роки тому Олексій Панін просив про реабілітацію його імені в Україні / instagram.com/alexeypaninn

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, що українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська лягла на асфальт у центрі Хрещатика. Нестандартна витівка артистки викликала в Мережі бурхливе обговорення.

Також 17-річна Варвара Кошова, старша донька коміка Євгена Кошового, заінтригувала фото, на якому вона хвалиться каблучкою на тлі пишного букета червоних троянд.

Читайте також:

Про персону: Олексій Панін Олексій Панін - російський актор театру, кіно і серіалів ("Піжмурки", "ДМБ", "Солдати"). Був оголошений у розшук, заочно засуджений і визнаний у країні-окупанті іноземним агентом, терористом і екстремістом за публічну критику російської влади і засудження війни в Україні. Фігурант безлічі скандалів - бійок, п'яних дебошів, псування майна тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред