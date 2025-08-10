Рус
Читати російською
У Німеччині прокоментували зустріч Трампа та Путіна: на що сподівається Мерц

Маріна Фурман
10 серпня 2025, 22:14
Канцлер Німеччини вважає, що переговори на Алясці не повинні залишитися без результату.
Мерц, Трамп, Путин
Мерц зробив заяву про зустріч Трампа та Путіна / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН, kremlin.ru

Основне:

  • Мерц сподівається на тристоронню зустріч
  • Канцлер Німеччини висловився про наслідки перемовин Трампа і Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що 10 серпня планує провести телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Тема розмови - запланована зустріч американського лідера з російським диктатором Путіним на Алясці. Про це він повідомив в інтерв’ю програмі tagesthemen.

"Ми інтенсивно готуємося на європейському рівні разом з американським урядом до цієї зустрічі. Ми сподіваємось і виходимо з того, що уряд України, що президент Зеленський, братиме в ній участь", — сказав Мерц.

відео дня

Німецький канцлер наголосив, що він не може прийняти ситуацію, коли через голови європейців та українців обговорюють чи навіть розвʼязують територіальні питання між Росією та Америкою.

"Я виходжу з того, що американський уряд бачить це так само, тому й існує така тісна координація", - підкреслив Мерц.

Він додав, що події, які відбудуться в п’ятницю на Алясці, не повинні залишитися без результату. Вони повинні мати наслідки.

"Або у напрямі посилення тиску на Росію, або у напрямі того, щоб Росія сама зрозуміла, що цю війну не можна продовжувати", — сказав він.

Канцлер також висловив сподівання, що під час майбутньої зустрічі на найвищому рівні буде ухвалено рішення й щодо встановлення перемир’я у війні, яку Росія веде проти України.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Які наслідки може мати зустріч Путіна та Трампа

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний припускав, що Дональд Трамп може погодитися на умови російського диктатора Путіна без урахування позицій України та європейських партнерів.

"Трамп, імовірно, не буде кидатися "рятувати" Україну, але з огляду на особисту образу на Путіна зробить чимало для стримування Росії. Тож на тривале припинення вогню, щонайменше до кінця цього року, розраховувати не варто, хоча певний шанс існує", - сказав Розумний.

Зустріч Трампа та Путіна - новини за темою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у американському штаті Аляска 15 серпня 2025 року.

Крім того, Білий дім вивчає можливість запрошення президента України Володимира Зеленського на зустріч на Алясці президента США Дональда Трампа і керівника країни-окупанта Росії Володимира Путіна.

Як писав Главред, Британія та Європейський Союз наполягають на тому, що припинення вогню в Україні має відбутися до перемовин президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна. Києву не слід йти на територіальні поступки в Донецькій області для припинення війни.

Інші новини:

Про персону: Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Мерц став новим німецьким канцлером.






