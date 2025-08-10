Курс євро готує сюрпризи: банкір розповів, що буде з валютою найближчим часом

Курс євро може повернутися до високих показників.

Курс валют з 11 по 17 серпня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара впродовж наступного тижня

Скільки коштуватиме європейська валюта з 11 по 17 серпня

Ситуація на валютному ринку з 11 по 17 серпня буде відносно спокійною, істотних змін не варто очікувати. Однак, євро може ще здивувати українців своїм курсом. Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За словами банкіра, впродовж тижня ситуація для євро і долара розвиватиметься по-різному.

Скільки коштуватиме долар з 11 по 17 серпня

Курс долара в Україні до 17 серпня перебуватиме в коридорі 41,6 - 42 гривні на міжбанку та 41,65 - 42,2 гривні на готівковому ринку.

До 17 серпня за 100 доларів в Україні доведеться заплатити від 4165 до 4220 гривень, а 1 000 доларів обійдеться у 41 650–42 200 гривень.

А 500 доларів коштуватимуть приблизно 20 825 - 21 100 гривень.

Як змінювався курс долара США в Україні / Інфографіка: Главред ​

Яким буде курс євро впродовж нового тижня

Лєсовий спрогнозував, що європейська валюта перебуватиме в межах 48 - 49 гривні на міжбанку та 48 - 49,5 гривні на готівковому ринку.

Отже, 100 євро в гривнях коштуватимуть 4800 - 4950 гривень, а 1000 євро в гривнях обійдуться в 48000 - 49500 гривень.

За словами банкіра, прогнозувати вартість євро складніше, аніж долара. Річ у тім, що формується європейська валюта під впливом котирувань світової пари долара/євро.

Як писав Главред, НБУ встановив на 11 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,39 гривні за долар. Європейська валюта в понеділок коштуватиме 48,19 гривень за 1 євро.

Нагадаємо, НБУ утримує стабільний курс гривні завдяки валютним резервам і іноземним кредитам. У серпні курс залишиться стабільним, але в другій половині місяця можливе зростання попиту на валюту.

Крім того, нещодавно з’явився невтішний прогноз, коли курс долара може підскочити до 46 гривень.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

