Пряме влучання і потужна пожежа: ЗСУ дронами підірвали Саратовський НПЗ

Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об'єктів паливної інфраструктури РФ.

Головне:

Нанесено удар по Саратовському нафтопереробному заводу

На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу

Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу в ніч на неділю, 10 серпня.

Як розповіли в Генштабі ЗСУ, унаслідок влучання БпЛА на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Зазначається, що Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об'єктів паливної інфраструктури російської федерації, задіяних у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.

"Сили оборони України продовжують системно вживати заходів, спрямованих на зниження військово-економічного потенціалу ворога з метою примусу його до припинення збройної агресії проти нашої держави. Кожен уражений об'єкт на території російської федерації, задіяний у забезпеченні її злочинної війни проти України, наближає нас до справедливого миру", - зазначають у Генштабі.

Удари вглиб РФ: прогноз експерта

Політичний аналітик Тарас Загородній вважає, що Україні слід усвідомлювати: найефективнішою формою тиску на Росію є удари по її нафтовій і газовій інфраструктурі.

Зокрема, він зазначив, що пріоритетом мають стати об'єкти на території Росії, наприклад термінали на узбережжі Балтійського моря. Саме туди, на його думку, варто спрямовувати основні зусилля.

Удари вглиб РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко говорив, що в російських містах прогриміли потужні вибухи. Жорсткі вибухи росіяни почули в Підмосков'ї. На удари скаржилися в Дмитрові.

Нагадаємо, що вибухи лунали в кількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів, які летіли нібито в бік Москви.

Раніше повідомлялося, що в Тульській області країни-агресора Росії призупинив роботу хімічний завод "Щекіноазот" після атаки безпілотників.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

