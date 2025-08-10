"Витягнули старе ганчір'я з шафи": Волошина і його нову дівчину захейтили в Мережі

Олександр Волошин з обраницею відвідали російськомовний концерт білоруського артиста.

Олександр Волошин зараз - разом із новою дівчиною блогер побував на концерті Макса Коржа / колаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx

Олександр Волошин представив свою нову кохану

Разом з нею артист вирушив на концерт Макса Коржа, який під час війни продовжує гастролювати по рф

Блогер Олександр Волошин уперше після розлучення з українською співачкою Анною Трінчер у 2023 році відкрито заговорив про нові стосунки. У своєму блозі в Instagam він опублікував серію кадрів з Аліною, блогеркою і моделлю платформи OnlyFans, яку він представив як свою дівчину.

Волошин зазначив, що після розставання з Трінчер він прийняв рішення бути одинаком і змирився з цією думкою. Однак доля мала на нього інші плани, і на його шляху з'явилася Аліна.

"Я відпустив стосунки. Прийняв те, що буду все життя сам! І в момент, коли прийняв, з'явилася вона. З'явилася людина, яка пройшла ті самі труднощі, що пройшов і я. Людина, у якої майже ті самі страхи, що і у мене. Я не хотів розповідати, але не можу! Хочеться всьому світу кричати: "Станьте на свій шлях, і Бог дасть вам те, на що ви заслуговуєте!". І вам може здатися, що я закохався в зовнішність, але блін... Знали б ви, що у цієї людини всередині... Кожного дня вона вчить мене любити себе, любити життя і бути собою. Кожного дня вона нагадує мені про те, хто я є. І я хочу, щоб ви її бачили і знали. Тому що хочу, щоб і ви всі стали на свій шлях і були щасливі. Коли ти щасливий, хочеш, щоб всі поряд були також щасливі", - пише блогер.

Олександр Волошин з новою дівчиною / instagram.com/voloshyn_xx

Новину про новий етап в особистому житті Волошин опублікував після того, як похвалився в Мережі, що планує відвідати концерт білоруського виконавця Макса Коржа, який співає російською мовою і гастролює країною-окупантом. Це його рішення затьмарило радість підписників від появи в його житті Аліни: у коментарях Олександра критикують за трансляцію в маси творчості артиста.

Олександр Волошин зараз - разом із новою дівчиною блогер побував на концерті Макса Коржа / instagram.com/voloshyn_xx

Олександр Волошин зараз - разом із новою дівчиною блогер побував на концерті Макса Коржа / instagram.com/voloshyn_xx

Чому Олександр Волошин потрапив до бази "Миротворець"? У липні Волошин опинився в базі Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець", де зазвичай опиняються затяті пропагандисти. На сайті йшлося, що причиною стала участь Олександра в актах гуманітарної агресії проти нашої країни, поширення російської пропаганди, участь в інформаційно-психологічній спецоперації Росії проти України, замах на незалежність і територіальну цілісність України. Його назвали "пособником російсько-фашистських загарбників і окупантів". До внесення в "Миротворець" призвела реакція блогера на обстріл окупантами дитячої лікарні "Охматдит". Тоді він закликав піти на поступки Росії, щоб зупинити війну і вбивства. Після цього він став отримувати погрози. Крім того, багато хто з його відомих колег, знайомих і друзів публічно його розкритикували.

