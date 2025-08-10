Віра Брежнєва повернулася в Україну: "Щаслива розділити момент"

Коротко:
- Віра Брежнєва приїхала в Україну
- Після повернення вона одразу вирушила на фестиваль
Українська співачка Віра Брежнєва живе за кордоном, але підтримує Україну і завжди охоче повертається на батьківщину. Тож кінець літа-2025 артистка вирішила зустріти тут.
Про це вона повідомила у своєму блозі в Instagram. Брежнєва опублікувала ролик, у якому вона їде в автомобілі, з підписом: "Задоволена дісталася з Європи до України".
Відомо, що співачка вже відвідала як гостя український музичний етно-фестиваль Vyrii в Києві. Свої подальші плани на перебування в Україні Віра Брежнєва розкривати не стала.
Про персону: Віра Брежнєва
Віра Брежнєва - українська співачка, акторка і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-гурту ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію та обірвала зв'язки з країною-окупантом.
