Віра Брежнєва повернулася в Україну: "Щаслива розділити момент"

Анна Підгорна
10 серпня 2025, 23:11
52
Брежнєва вже відзначилася на столичній культурній події.
Віра Брежнєва
Віра Брежнєва де зараз - співачка відвідала Vyrii в Києві / колаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Коротко:

  • Віра Брежнєва приїхала в Україну
  • Після повернення вона одразу вирушила на фестиваль

Українська співачка Віра Брежнєва живе за кордоном, але підтримує Україну і завжди охоче повертається на батьківщину. Тож кінець літа-2025 артистка вирішила зустріти тут.

Про це вона повідомила у своєму блозі в Instagram. Брежнєва опублікувала ролик, у якому вона їде в автомобілі, з підписом: "Задоволена дісталася з Європи до України".

відео дня

Відомо, що співачка вже відвідала як гостя український музичний етно-фестиваль Vyrii в Києві. Свої подальші плани на перебування в Україні Віра Брежнєва розкривати не стала.

Віра Брежнєва
Віра Брежнєва де зараз - співачка відвідала Vyrii в Києві / instagram.com/verververa
Віра Брежнєва
Віра Брежнєва де зараз - співачка завітала на Vyrii в Києві / instagram.com/ververa

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що український шоумен Анатолій Анатоліч серйозно травмувався, через що він не може вести активний спосіб життя, до якого звик.

Також шеф-кухар і зірка кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво зізнався, чому не хоче ставати батьком, і перестав будувати плани на майбутнє загалом.

Читайте також:

Про персону: Віра Брежнєва

Віра Брежнєва - українська співачка, акторка і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-гурту ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію та обірвала зв'язки з країною-окупантом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Віра Брежнєва новини шоу бізнесу
Бійці ЗСУ досягли успіхів на важливому напрямку: у США розкрили деталі

09:53

Фінансовий гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня

09:07

Криза на горизонті: чому 2025–2026 можуть стати новим глобальним потрясіннямПогляд

