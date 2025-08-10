Рус
УПЛ: "Шахтар" уперше в сезоні втратив очки, зігравши з "Карпатами"

Віталій Кірсанов
10 серпня 2025, 23:09
12
Львівські "Карпати" і донецький "Шахтар" зіграли у Львові в рамках другого туру української Прем'єр-ліги.
"Шахтар" уперше в сезоні втратив очки, зігравши в "Карпатами"
"Шахтар" уперше в сезоні втратив очки, зігравши в "Карпатами" / колаж: Главред, фото: ФК "Шахтар", скріншоти

Коротко:

  • У першому таймі команди обмінялися швидкими голами
  • У другому таймі команди показували рівний футбол
  • У підсумку нічия 3:3 і перша втрата очок для "Шахтаря" в новому сезоні УПЛ

У неділю, 10 серпня, відбувся матч 2-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" зіграв унічию з "Карпатами".

Зустріч завершилася з рахунком 3:3.

відео дня

У першому таймі команди обмінялися швидкими голами: на м'яч Невертона на 9-й хвилині "леви" відповіли класним пострілом від Невеса. Утім, у середині 1-ї половини гри Кауан Еліас знову вивів донеччан уперед, на що "Карпати" вже нічим не змогли відповісти.

У другому таймі команди показували рівний футбол, "Карпати" швидко змогли занести м'яч у сітку воріт, проте гол Мірошниченка було скасовано після перегляду VAR. За 13 хвилин до фінального свистка Бруріньо все ж зрівняв рахунок, подарувавши надію на нічию, але вже за 5 хвилин Аліссон втретє за гру вивів "Шахтар" уперед, пише "Чемпіон".

Здавалося, що для "Карпат" усе завершиться поразкою, проте підопічні Лупашка проявили характер і вже в компенсований арбітром час утретє зрівняли рахунок зусиллями Краснопіра. У підсумку бойова нічия 3:3 і перша втрата очок для "Шахтаря" в новому сезоні УПЛ.

"Карпати" - "Шахтар": 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 9 Невертон, 1:1 - 18 Невес, 1:2 - 23 Еліас, 2:2 - 77 Бруніньо, 2:3 - 82 Аллісон, 3:3 - 90+1 Краснопір

"Карпати": Домчак, Мірошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Танда (Бруніньо, 46), Даміан, Альварес, Чачуа (Федір, 85), Шах (Пауло Вітор, 74), Костенко (Карабін, 74), Ігор Невес (Краснопір, 7)

"Шахтар": Різник, Бондар, Марлон (Глущенко, 62), Азаров, Грамм (Матвієнко, 78), Конопля, Судаков, Бондаренко, Педріньо (Швед, 46), Невертон (Очеретько, 62), Еліас (Аліссон, 62)

Предупредження: 28 - Азаров, 45 - Конопля, 64 - Краснопір, 90+8 - Мірошниченко.

Інші новини українського спорту

Як повідомляв Главред, Донецький "Шахтар" упевнено розпочав єврокубковий сезон, розгромивши фінський "Ільвес" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи - 6:0.

Житомирське "Полісся" вперше серед українських клубів здобуло дві перемоги у кваліфікації Ліги конференцій 2025/26.

Крім того, українська знаменита тенісистка Еліна Світоліна не пройшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Монреалі. У матчі за вихід у півфінал перша ракетка України поступилася японській зірці Наомі Осаці з розгромним рахунком - 2:6, 2:6. Після цього її почали ображати в соцмережах. На своїй сторінці в Instagram показала, що почали писати не тільки про неї, а й про її близьких.

