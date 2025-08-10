Росія атакувала залізничний вузол Дніпропетровщини: які поїзди скасували в регіоні

Російські безпілотники атакували Дніпропетровщину, спричинивши пошкодження залізничної інфраструктури та будинків.

Укрзалізниця змінила маршрути поїздів через обстріл Синельникового / Колаж: Главред, фото: скріншот, ДСНС

Коротко:

Російські безпілотники атакували Дніпропетровщину вночі 10 серпня

Пошкоджений залізничний вокзал та інфраструктура у Синельниківському районі.

Тимчасове скасування та зміна маршрутів низки поїздів

В ніч на 10 серпня російські безпілотники завдали удару по Дніпропетровській області. Під обстріл потрапив один із великих залізничних вокзалів регіону, а найбільші пошкодження зафіксовані у Синельниківському районі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Пошкодження та наслідки атаки

В результаті нічної атаки у місті Синельникове сталися кілька пожеж.

"Там пошкоджена інфраструктура. Руйнування є на транспортному підприємстві", — зазначив Сергій Лисак.

Також постраждали два приватні будинки. Під ворожим ударом опинилися Васильківська та Межівська громади — там було пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок місцевих мешканців.

Реакція Укрзалізниці та евакуація

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив, що на Дніпропетровщині росіяни вчинили черговий масований наліт на залізничний вузол, зокрема на вокзал. На щастя, працівників вчасно евакуювали, тому обійшлося без жертв. За його словами, відновлювальні роботи розпочалися вже з самого ранку.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Зміни у роботі залізничного транспорту

В "Укрзалізниці" додали, що через обстріл тимчасово скасовані деякі поїзди та змінені маршрути руху через станцію Синельникове-1.

Зокрема, тимчасово скасовані поїзди:

6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний

6272 Синельникове-1 – Самійлівка

6277 Самійлівка – Дніпро-Головний

6583 Синельникове-1 – Запоріжжя-2

6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний

6104 Синельникове-1 – Чаплине

6148 Чаплине – Демурине

6143 Демурине – Чаплине

6141 Чаплине – Дніпро-Головний

7201 Синельникове-1 – Дніпро-Головний

6533/6534 Запоріжжя-2 – Синельникове-1

6548/6547 Синельникове-1 – Запоріжжя-2

6109 Демурине – Дніпро-Головний

6110 Дніпро-Головний – Чаплине

7401 Синельникове-1 – Дніпро-Головний.

Деякі поїзди курсують за зміненими маршрутами. Зокрема, поїзд №7202 Камʼянське-Пасажирське — Дніпро-Головний об’їжджає станцію Синельникове, а поїзд №6536 рухається до Славгорода-Південного замість Самійлівки.

Повітряні атаки РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 5 серпня місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. Унаслідок атаки постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки і приватний сектор.

За даними ЗС ЗСУ, РФ атакувала Україну 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками, а також балістичною ракетою Іскандер-М.

Крім того, у ніч на 8 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами населені пункти Київської області. Виникли пожежі, є постраждалі та пошкодження.

Про персону: Сергій Лисак Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

