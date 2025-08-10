Штормовий вітер та дощі з грозами: деякі регіони України накриє похолодання

Синоптик попередила про зміну погодних умов в Україні.

https://glavred.net/synoptic/shtormovoy-veter-i-dozhdi-s-grozami-nekotorye-regiony-ukrainy-nakroet-poholodanie-10688606.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на 11 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода 11 серпня

У яких регіонах України пройдуть грозові дощі

Перший день нового робочого тижня принесе українцям зміну погодних умов. У понеділок значна частина території України опиниться у тиловій частині холодного атмосферного фронту. Варто очікувати грозові дощі та похолодання. Таким прогнозом поділилася відома синоптикиня Наталія Діденко у Facebook.

Діденко повідомляє, що температура повітря на заході, півночі, у центральній частині і на сході України знизиться на кілька градусів і становитиме +21…+27 градусів, на сході місцями до +29 градусів.

відео дня

На півдні спека не планує відступати, варто очікувати 11 серпня +29…+32 градуси.

Також синоптикиня прогнозує, що дощі та грози пройдуть найближчої ночі та завтра вранці на заході, півночі, у центральних областях. Вдень 11 серпня локальні дощі можливі лише на Лівобережжі.

"Уважно. Сьогодні ввечері грозові дощі пройдуть у західних областях", - попередила Діденко.

Крім того, 11 серпня в більшості областей України буде сильний вітер північно-західного походження із подекуди штормовими поривами. Лише в західних областях вітер слабший, помірний.

Прогноз погоди на 11 серпня / фото: meteoprog

Погода в Києві 11 серпня

У найближчу ніч киянам та гостям столиці варто очікувати дощ із грозою, день, 11 серпня, пройде без опадів. Температура повітря дещо знизиться і становитиме +22...+24 градуси.

"Наступний тиждень в Україні буде по-справжньому літнім, дуже теплим і навіть спекотним. Та й взагалі, до кінця місяця, за попередніми прогнозами, дощів буде замало, якщо взагалі будуть, а спеки забагато", - прогнозує Діденко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, погода в Україні 10 серпня буде штормовою та дощовою. Синоптики оголосили штормове попередження у західних областях - І рівень небезпечності. Там будуть грозові дощі, град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

Нагадаємо, Діденко повідомляла, що на вихідні, 9 і 10 серпня, буде переважно сухою через вплив масштабного антициклону Ines, який накриє всю Європу.

Крім того, по Україні вдарить потужна магнітна буря – названа дата небезпечного шторму. Геомагнітний шторм може вплинути на самопочуття людей.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред