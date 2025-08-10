Штормовий вітер та дощі з грозами: деякі регіони України накриє похолодання

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода 11 серпня
- У яких регіонах України пройдуть грозові дощі
Перший день нового робочого тижня принесе українцям зміну погодних умов. У понеділок значна частина території України опиниться у тиловій частині холодного атмосферного фронту. Варто очікувати грозові дощі та похолодання. Таким прогнозом поділилася відома синоптикиня Наталія Діденко у Facebook.
Діденко повідомляє, що температура повітря на заході, півночі, у центральній частині і на сході України знизиться на кілька градусів і становитиме +21…+27 градусів, на сході місцями до +29 градусів.
На півдні спека не планує відступати, варто очікувати 11 серпня +29…+32 градуси.
Також синоптикиня прогнозує, що дощі та грози пройдуть найближчої ночі та завтра вранці на заході, півночі, у центральних областях. Вдень 11 серпня локальні дощі можливі лише на Лівобережжі.
"Уважно. Сьогодні ввечері грозові дощі пройдуть у західних областях", - попередила Діденко.
Крім того, 11 серпня в більшості областей України буде сильний вітер північно-західного походження із подекуди штормовими поривами. Лише в західних областях вітер слабший, помірний.
Погода в Києві 11 серпня
У найближчу ніч киянам та гостям столиці варто очікувати дощ із грозою, день, 11 серпня, пройде без опадів. Температура повітря дещо знизиться і становитиме +22...+24 градуси.
"Наступний тиждень в Україні буде по-справжньому літнім, дуже теплим і навіть спекотним. Та й взагалі, до кінця місяця, за попередніми прогнозами, дощів буде замало, якщо взагалі будуть, а спеки забагато", - прогнозує Діденко.
Погода в Україні - новини за темою
Як писав Главред, погода в Україні 10 серпня буде штормовою та дощовою. Синоптики оголосили штормове попередження у західних областях - І рівень небезпечності. Там будуть грозові дощі, град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.
Нагадаємо, Діденко повідомляла, що на вихідні, 9 і 10 серпня, буде переважно сухою через вплив масштабного антициклону Ines, який накриє всю Європу.
Крім того, по Україні вдарить потужна магнітна буря – названа дата небезпечного шторму. Геомагнітний шторм може вплинути на самопочуття людей.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
