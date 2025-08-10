Рус
Влупить +12 і литимуть грозові дощі: Україну накриває потужна штормова погода

Ангеліна Підвисоцька
10 серпня 2025, 19:47
Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +12.
Прогноз погоди в Україні на 11 серпня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 11 серпня
  • Де температура повітря підвищиться до +32 градусів
  • У яких областях будуть дощі з грозами та шквали

Погода в Україні 11 серпня буде грозовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 11 серпня температур повітря знизиться на кілька градусів - 21-27 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні - 29-32 градуси. Дощі з грозами будуть на заході, півночі та в центральних областях. У більшості областей буде сильний вітер зі штормовими поривами. Лише у західних областях вітер буде слабший.

Наступний тиждень буде літнім, теплим та спекотним. До кінця місяця дощів буде замало, спеки забагато.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 11 серпня / фото: ventusky

Погода 11 серпня

В Україні 11 серпня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у північних, центральних, західних областях та на Лівобережжі. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура у південній частині вночі 18-23°, вдень 28-33°; на решті території вночі 12-17°, в центральних областях до 20°, вдень 23-28°, у більшості західних, північних та Вінницькій областях 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +32

За даними meteoprog, 11 серпня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Одеській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +21...+32 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+23 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 11 серпня / фото: meteoprog

Погода 11 серпня у Києві

У Києві 11 серпня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°; у Києві вночі 15-17°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 11 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

