Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

Місцеві жителі повідомляють, що на території НПЗ працюють екстрені служби після серії вибухів.

Українські безпілотники вперше атакували Республіку Комі / колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

Місцеві пабліки пишуть про пробоїну в цистерні на Ухтинському НПЗ

Місцеві жителі повідомляють про відключення електроенергії та мобільного інтернету

Українські безпілотники вперше атакували Республіку Комі. Унаслідок атаки було уражено Ухтинський нафтопереробний завод, який розташований приблизно за 2000 км від кордону РФ з Україною. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі повідомляють, що на території НПЗ працюють екстрені служби після серії вибухів. За їхніми словами, на підприємстві виникла пожежа. Місцеві пабліки пишуть про пробоїну в цистерні на Ухтинському НПЗ.

За непідтвердженими даними, вибухи могли бути спричинені атакою безпілотників. Однак офіційної інформації з цього приводу поки що немає. У Єдиній чергово-диспетчерській службі заявили, що на території НПЗ немає загоряння або викидів, і закликали жителів зберігати спокій.

Крім того, у місті почалася евакуація торгового центру "Ярмарок", який, за словами очевидців, можуть закрити до кінця дня.

Місцеві жителі повідомляють також про відключення електроенергії та мобільного інтернету.

Схожі перебої з інтернет-зв'язком зафіксовано і в Сиктивкарі. За словами очевидців, по всій Республіці Комі відключення відбуваються в районах, наближених до стратегічних об'єктів, зокрема заводів, у радіусі 5-10 км.

Місцева влада попереджає про можливу "безпілотну небезпеку" і просить громадян бути обережними.

Як повідомляв Главред, раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко говорив, що в російських містах прогриміли потужні вибухи. Жорсткі вибухи росіяни почули в Підмосков'ї. На удари скаржилися в Дмитрові.

Нагадаємо, що вибухи лунали в кількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів, які летіли нібито в бік Москви.

Раніше повідомлялося, що в Тульській області країни-агресора Росії призупинив роботу хімічний завод "Щекіноазот" після атаки безпілотників.

