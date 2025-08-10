Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

Віталій Кірсанов
10 серпня 2025, 18:23
463
Місцеві жителі повідомляють, що на території НПЗ працюють екстрені служби після серії вибухів.
Українські безпілотники вперше атакували Республіку Комі
Українські безпілотники вперше атакували Республіку Комі / колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

  • Місцеві пабліки пишуть про пробоїну в цистерні на Ухтинському НПЗ
  • Місцеві жителі повідомляють про відключення електроенергії та мобільного інтернету

Українські безпілотники вперше атакували Республіку Комі. Унаслідок атаки було уражено Ухтинський нафтопереробний завод, який розташований приблизно за 2000 км від кордону РФ з Україною. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі повідомляють, що на території НПЗ працюють екстрені служби після серії вибухів. За їхніми словами, на підприємстві виникла пожежа. Місцеві пабліки пишуть про пробоїну в цистерні на Ухтинському НПЗ.

відео дня

За непідтвердженими даними, вибухи могли бути спричинені атакою безпілотників. Однак офіційної інформації з цього приводу поки що немає. У Єдиній чергово-диспетчерській службі заявили, що на території НПЗ немає загоряння або викидів, і закликали жителів зберігати спокій.

Крім того, у місті почалася евакуація торгового центру "Ярмарок", який, за словами очевидців, можуть закрити до кінця дня.

Місцеві жителі повідомляють також про відключення електроенергії та мобільного інтернету.

Схожі перебої з інтернет-зв'язком зафіксовано і в Сиктивкарі. За словами очевидців, по всій Республіці Комі відключення відбуваються в районах, наближених до стратегічних об'єктів, зокрема заводів, у радіусі 5-10 км.

Місцева влада попереджає про можливу "безпілотну небезпеку" і просить громадян бути обережними.

Удари вглиб РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко говорив, що в російських містах прогриміли потужні вибухи. Жорсткі вибухи росіяни почули в Підмосков'ї. На удари скаржилися в Дмитрові.

Нагадаємо, що вибухи лунали в кількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів, які летіли нібито в бік Москви.

Раніше повідомлялося, що в Тульській області країни-агресора Росії призупинив роботу хімічний завод "Щекіноазот" після атаки безпілотників.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ НПЗ Генштаб ЗСУ атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У США прокоментували план з "обміном територій": про які землі йдеться

У США прокоментували план з "обміном територій": про які землі йдеться

18:52Світ
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

18:23Світ
У США зробили нову заяву щодо врегулювання війни в Україні - перші деталі

У США зробили нову заяву щодо врегулювання війни в Україні - перші деталі

18:07Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 10 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Прорив у кар’єрі та особистому житті: яким ТОП-3 знакам пощастить зовсім скоро

Прорив у кар’єрі та особистому житті: яким ТОП-3 знакам пощастить зовсім скоро

У Преснякова великі проблеми в сімейному житті

У Преснякова великі проблеми в сімейному житті

Київ може піти на "обмін територіями": у WSJ дізналися про план України та ЄС

Київ може піти на "обмін територіями": у WSJ дізналися про план України та ЄС

Бійці ЗСУ досягли успіхів на важливому напрямку: у США розкрили деталі

Бійці ЗСУ досягли успіхів на важливому напрямку: у США розкрили деталі

Останні новини

18:52

У США прокоментували план з "обміном територій": про які землі йдеться

18:23

Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

18:07

У США зробили нову заяву щодо врегулювання війни в Україні - перші деталі

17:52

В Україні перерахують пенсії: кому світить позапланове підвищення виплат

17:36

Як ЗСУ зірвали підступний план ворога і ліквідували ДРГ біля Покровська - DeepState

Бонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на АлясціБонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на Алясці
17:23

Наступний тиждень може стати доленосним для України - Bild

16:59

Курс євро готує сюрпризи: банкір розповів, що буде з валютою найближчим часом

16:47

Зеленський може приєднатися до переговорів на Алясці: у CNN дізналися деталі

16:20

"Витягнули старе ганчір'я з шафи": Волошина і його нову дівчину захейтили в Мережі

Реклама
16:12

ЗСУ вразили командний пункт батальйону окупантів під Олешками: десятки вбитих

16:09

Штормовий вітер та дощі з грозами: деякі регіони України накриє похолодання

15:48

Під Одесою прогриміли потужні вибухи: відпочивальники загинули просто на пляжіВідео

15:22

Чому 11 серпня не можна лаятися і сваритися: яке церковне свято

15:20

Студентський гаманець потовстішає: в Україні анонсують кардинально нові стипендії

14:56

Україна назвала свої умови для завершення війни

14:38

Пряме влучання і потужна пожежа: ЗСУ дронами підірвали Саратовський НПЗ

14:35

Що не так на малюнку: треба знайти помилку за 9 секунд

14:33

Україна тріумфує на Всесвітніх іграх: як українські веслярі здивували світ

14:09

"СБУ більше мене не шукає": з Олексія Паніна зняли звинувачення

14:03

У Путіна "не збираються" повертати території у двох областях - WP

Реклама
13:57

"Україна дорого заплатить": Фіцо по-хамськи образив українців, у МЗС відповіли

13:27

Штраф або навіть вилучення авто: за який популярний тюнінг може покарати поліція

12:50

У яєчню-бовтанку додають один інгредієнт: секрет ідеальної стравиВідео

12:42

Як прибрати подряпини на підлозі з дерева: простий, але робочий спосіб

12:37

Любовний гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня

12:03

Послання Путіну і Трампу: європейські лідери зробили несподівану заяву

11:33

Гороскоп на завтра 11 серпня: Рибам - сварка, Козерогам - полегшення

11:29

Зачистка на Сумщині: штурмовики ЗСУ "покришили" росіян і звільнили Безсалівку

11:22

Україна і союзники перед зустріччю Трампа та Путіна назвали США свій мирний план

10:52

Росія атакувала залізничний вузол Дніпропетровщини: які поїзди скасували в регіоні

10:09

Гороскоп Таро на тиждень з 11 по 17 серпня: Ракам - прорив, Тельцям - ідея

10:08

Секрет серпня: садівник розповів, як зробити ягоди винограду солодшими без хіміїВідео

09:56

Бійці ЗСУ досягли успіхів на важливому напрямку: у США розкрили деталі

09:53

Фінансовий гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня

09:07

Криза на горизонті: чому 2025–2026 можуть стати новим глобальним потрясіннямПогляд

08:50

Гороскоп на тиждень з 11 до 17 серпня: Водоліям - образа, Рибам - переживання

08:48

Як Путін змінив тактику, щоб отримати від Трампа вигідну пропозицію — NYT

08:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 серпня (оновлюється)

08:42

Путін спробує захопити друге місто України, якщо ЗСУ підуть із Донбасу - ISW

08:28

Карта Deep State онлайн за 10 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:39

Зустріч Трампа і Путіна в Алясці: ЗМІ дізналися, чи братиме участь Зеленський

07:10

Всього 19 секунд на пошук відповіді: де захований тигр на картинці

05:22

Як зекономити місце у валізі вдвічі: топ-3 лайфхаки

04:35

Чому не можна казати "колега по роботі": якої серйозної помилки варто уникатиВідео

03:30

На дні Тихого океану знайшли загадкову "дорогу": куди вона ведеВідео

02:30

"Путін нічого не сказав": політолог назвав головний ризик для України

01:37

Прорив у кар’єрі та особистому житті: яким ТОП-3 знакам пощастить зовсім скоро

01:10

"Є значний прогрес": у Великобританії відбулися консультації щодо миру

09 серпня, субота
23:23

У Преснякова великі проблеми в сімейному житті

22:51

Путін пропонує Україні обмежене перемир'я - The Economist

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти