Послання Путіну і Трампу: європейські лідери зробили несподівану заяву

Руслан Іваненко
10 серпня 2025, 12:03
Зеленський оцінює заяву європейських лідерів як важливу підтримку й підкреслює необхідність чесного завершення війни в найближчому часі.
Європейські країни заявляють про готовність продовжувати військову та фінансову підтримку України у складний час / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

  • Європейські лідери зробили спільну заяву перед зустріччю Трампа і Путіна щодо України
  • Підкреслили підтримку дипломатії та тиск на РФ
  • Висловили готовність зберігати військову і фінансову допомогу

Перед зустріччю президента США Дональда Трампа з кремлівським лідером Володимиром Путіним, лідери провідних європейських країн оприлюднили спільну заяву. До них увійшли президенти Франції, Фінляндії, прем’єр-міністри Польщі, Великої Британії, Італії, а також канцлер Німеччини та голова Єврокомісії.

Вітання зусиль США щодо миру в Україні

У заяві лідери Європи висловили підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа, спрямованим на припинення війни в Україні та встановлення "справедливого і міцного миру". Вони наголосили на важливості поєднання активної дипломатії, підтримки України та тиску на Російську Федерацію.

"Ми готові підтримувати цю роботу як дипломатично, так і через збереження нашої суттєвої військової та фінансової допомоги Україні, зокрема через роботу коаліції охочих, а також через збереження та запровадження обмежувальних заходів проти Російської Федерації", — йдеться у заяві на сайті президента України.

Гарантії безпеки та принципи переговорів

Європейські лідери підкреслили, що дипломатичне врегулювання має враховувати життєво важливі безпекові інтереси України та всього європейського континенту. Зокрема йдеться про надійні гарантії безпеки для України. Також вони наголосили на праві України самостійно визначати свою долю.

"Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів", — наголошується у спільній заяві.

У документі також йдеться, що переговори можуть відбуватися лише за умови припинення вогню або суттєвого зменшення бойових дій.

Реакція президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram відреагував на заяву європейських лідерів, висловивши вдячність та підтримку.

"Україна цінує і повністю підтримує ці слова", — зазначив він, підкресливши, що завершення війни має бути "чесним".

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці - що відомо:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп оголосив про свою зустріч із Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, і лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені пізніше. Дякую за увагу до цього питання!" - сказав Трамп.

Україна і РФ "повинні обмінятися територіями", вважає Трамп.

"Зеленський має бути готовий "підписати щось", щоб закінчити війну в Україні", - додав американський президент.

Крім того,

Україна не допустить повторної окупації своїх територій, потрібен справедливий мир, сказав Володимир Зеленський.

"Тактику Путіна всі добре бачать: він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них, він хоче обміняти паузу у війні, вбивствах на легалізацію окупації нашої землі. Хоче вже вдруге отримати територіальну здобич", - наголосив глава держави.

Читайте також:

Євросоюз війна в Україні новини України мирні переговори





18:28

Чому подушки потрібно винести на сонце 10 серпня: цікаві прикмети цього дня

18:16

Вплив Меланії на погляди Трампа щодо України: у The Guardian розкрили деталі

17:48

Українців повідомили про перехід на нові платіжки за газ: що потрібно знати

