Під Одесою прогриміли потужні вибухи: відпочивальники загинули просто на пляжі

Під час купання внаслідок двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників.

Що відомо:

Унаслідок двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників

Чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік і жінка - у Затоці

На Одещині під час купання внаслідок двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників - жінка та двоє чоловіків.

"Попередньо встановлено, що під час купання внаслідок двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників - жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються. Події сталися сьогодні, 10 серпня, вдень у Кароліно-Бугазькій громаді Білгород-Дністровського району", - повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

На місці працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу поліції, фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Встановлюються повні обставини трагічних подій і вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Зі свого боку, голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що "один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік і жінка - у Затоці". Усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання в заборонених для відпочинку зонах, підкреслив Кіпер.

Він нагадав, що в області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 - у місті Одеса, по одній - у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Кожна з них пройшла комплексну перевірку - наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки як на суші, так і у воді.

"Вкотре закликаю: відпочивайте тільки там, де це офіційно дозволено. Ігнорування правил безпеки - це пряма загроза життю та здоров'ю, яка може закінчитися непоправною втратою", - закликав голова ОВА.

