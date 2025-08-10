Під Одесою прогриміли потужні вибухи: відпочивальники загинули просто на пляжі

Що відомо:
- Унаслідок двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників
- Чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік і жінка - у Затоці
На Одещині під час купання внаслідок двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників - жінка та двоє чоловіків.
"Попередньо встановлено, що під час купання внаслідок двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників - жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються. Події сталися сьогодні, 10 серпня, вдень у Кароліно-Бугазькій громаді Білгород-Дністровського району", - повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.
На місці працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу поліції, фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Встановлюються повні обставини трагічних подій і вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".
Зі свого боку, голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що "один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік і жінка - у Затоці". Усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання в заборонених для відпочинку зонах, підкреслив Кіпер.
Він нагадав, що в області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 - у місті Одеса, по одній - у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Кожна з них пройшла комплексну перевірку - наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки як на суші, так і у воді.
"Вкотре закликаю: відпочивайте тільки там, де це офіційно дозволено. Ігнорування правил безпеки - це пряма загроза життю та здоров'ю, яка може закінчитися непоправною втратою", - закликав голова ОВА.
Про джерело: Національна поліція України
Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.
