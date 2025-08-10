Україна і союзники перед зустріччю Трампа та Путіна назвали США свій мирний план

Україна не повинна йти на припинення вогню "в обмін" на Донецьку область, зазначили в Британії та Євросоюзі.

https://glavred.net/war/ukraina-i-soyuzniki-pered-vstrechey-trampa-i-putina-nazvali-ssha-svoy-mirnyy-plan-10688555.html Посилання скопійоване

Україна і Європа представили США свій план на переговори з Росією / Колаж: Главред, фото: Білий дім, скріншот YouTube

Коротко:

Україна і Європа вважають, що спочатку потрібно припинити вогонь, а потім вести переговори

Києву не потрібно поступатися Донецькою областю для припинення вогню

Росія повинна піти на поступки щодо територій

Британія та Європейський Союз наполягають на тому, що припинення вогню в Україні має відбутися до перемовин президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна. Києву не слід йти на територіальні поступки в Донецькій області для припинення війни.

Зустріч у Лондоні 9 серпня

У матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що міністр закордонних справ Британії Девід Леммі сказав віцепрезиденту США Джей Ді Венсу, що першим кроком до миру має стати припинення вогню.

відео дня

Як пишуть журналісти, Леммі та представники Франції, Німеччини, України та інших країн Європи вважають, що їхній план має стати основою для перемовин Трампа і Путіна.

Україна і союзники відкинули "пропозицію" Путіна про припинення вогню в обмін на українські території на Донеччині.

Що пропонують Україна і Європа

Напрацьовано низку вимог, які мають бути дотримані ще до початку переговорів. Вони включають припинення вогню до будь-яких переговорів, територіальні поступки з боку Росії, гарантії безпеки та можливість вступу України до НАТО і ЄС.

Росія має припинити обстріли до початку мирних переговорів.

План показали особисто Венсу

Журналісти пишуть, що такий план було презентовано Венсу особисто, а інші американські дипломати - держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Штатів щодо України Кіт Келлог і парламентер із Москвою Стів Віткофф долучилися дистанційно.

"Майбутнє України не може вирішуватися без українців, які понад три роки борються за свою свободу і безпеку. Європейці також обов'язково будуть частиною рішення, адже це стосується їхньої безпеки", - прокоментував ситуацію президент Франції Еммануель Макрон.

Плани щодо завершення війни - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти Bloomberg раніше написали, що Путін "вимагав" повного виведення українських військ із Донецької області, а натомість нібито збирається заморозити воєнні дії в Запорізькій і Херсонській областях. Журналісти припустили обговорення цих питань Трампом і Путіним у рамках зустрічі на Алясці 15 серпня.

Україна і РФ "повинні обмінятися територіями", вважає Дональд Трамп. Також, за його словами, Зеленському нібито слід "щось підписати" для завершення війни.

Україна на має наміру віддавати свої землі окупантам, сказав Володимир Зеленський. Він закликав США та Європу до подальшої спільної роботи задля досягнення реального та тривалого миру.

Інші новини:

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред