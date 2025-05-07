Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Ми хочемо миру": Єрмак сказав, коли Україна зможе почати переговори з РФ

Віталій Кірсанов
7 травня 2025, 21:32
182
Представники України сядуть за стіл переговорів тільки після повноцінного припинення вогню, зазначив Єрмак.
Єрмак сказав, коли Україна зможе почати переговори з РФ
Єрмак сказав, коли Україна зможе почати переговори з РФ / колаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

Що сказав Андрій Єрмак:

  • Росія не демонструє щирого бажання зупинити агресію
  • Ми не торгуємо своєю незалежністю
  • Деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів

Україна готова до мирних переговорів після повного припинення вогню, а "деякі питання доведеться обговорювати з Росією". Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю німецькому виданню Die Zeit.

Керівник ОП зазначив, що, незважаючи на бажання української сторони миру, російська - продовжує демонструвати відсутність зацікавленості зупинити агресію.

відео дня

"Ми хочемо миру, але його поява залежить не тільки від нас. Якби все залежало від України - ця війна вже давно була б завершена. Але реальність така, що Росія не демонструє щирого бажання зупинити агресію. Понад 50 днів тому президент Трамп запропонував повне 30-денне припинення вогню - ми погодилися. Росія відповіла триденним "перемир'ям на парад", - повідомив він.

Також зазначив, що представники України сядуть за стіл переговорів тільки після повноцінного припинення вогню. Йдеться про спільну позицію України, США та європейських країн-партнерів. Щодо захоплених противником територій, то Україна ніколи не визнає їх російськими, однак, зважаючи на реалії, є усвідомлення того, що деякі питання доведеться обговорювати з РФ.

"Ми не торгуємо своєю незалежністю. Наші "червоні лінії" - це Конституція, міжнародне право і Статут ООН. Ми ніколи не визнаємо окупацію наших територій. Проте ми реалісти: розуміємо, що деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів. Ми до цього готові - якщо туди прийде і Росія", - пояснив глава Офісу президента.

Єрмак вважає, що Україна показала себе відповідальним і конструктивним партнером. Свідченням тому є підписання зі США історичної угоди, яка стане основою майбутньої безпеки через економіку.

"Ми працюємо з усіма партнерами, і хочемо, щоб в Україну приїжджали - бачили на власні очі, що ми тримаємося, що ми сильні та мотивовані. Ми вдячні за роки підтримки Німеччини і вітаємо нового канцлера Фрідріха Мерца. Він був із нами з перших днів війни", - повідомив чиновник.

Він додав, що українці продовжують боротьбу, адже немає іншої країни, наголосивши: "...ми маємо силу, щоб виграти не тільки війну - а й мир".

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, раніше президент США Дональд Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитися недосяжним, оскільки між сторонами є "величезна ненависть". При цьому Трамп все ж вірить, що угода про мир може бути "досить близькою".

Віце-президент США Джей Ді Венс під час Мюнхенської зустрічі лідерів у США заявив, що Вашингтон прагне ініціювати діалог між Україною і Росією. За його словами, США ведуть переговори з обома сторонами, щоб з'ясувати їхні позиції щодо можливого завершення війни, зокрема зрозуміти вимоги Росії.

Раніше повідомлялося, що США змінили позицію щодо мирних переговорів. Прессекретарка Держдепу Теммі Брюс заявила, що Штати більше не виконуватимуть роль посередника між Україною та Росією.

Інші новини:

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання Андрій Єрмак мирні переговори
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Я не радий": Трамп заявив, що настав час "ухвалювати рішення" щодо війни в Україні

"Я не радий": Трамп заявив, що настав час "ухвалювати рішення" щодо війни в Україні

22:39Світ
Зеленський відреагував на масовані удари по РФ і висунув пропозицію Путіну

Зеленський відреагував на масовані удари по РФ і висунув пропозицію Путіну

22:06Війна
Масовані удари по Росії та погрози Орєшніком: головні новини України (дайджест)

Масовані удари по Росії та погрози Орєшніком: головні новини України (дайджест)

22:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
Путініст Басков постраждав від українських безпілотників

Путініст Басков постраждав від українських безпілотників

Перемир'я близько, але Путін є перешкодою: в США вийшли із різкою заявою

Перемир'я близько, але Путін є перешкодою: в США вийшли із різкою заявою

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з пирогом за 27 сек

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з пирогом за 27 сек

Китайський гороскоп на завтра 8 травня: Коням - агресія, Драконам - спокуса

Китайський гороскоп на завтра 8 травня: Коням - агресія, Драконам - спокуса

Долар на порозі стрибка: експерт розповів, яким буде курс до 9 травня

Долар на порозі стрибка: експерт розповів, яким буде курс до 9 травня

Останні новини

22:50

Прокурори у справі Коломойського назвали його "Хоменком" і просили подовжити запобіжний захід з переплутаними даними

22:48

Обвалились ціни на популярний продукт: найнижча вартість за останні роки

22:39

"Я не радий": Трамп заявив, що настав час "ухвалювати рішення" щодо війни в Україні

22:22

Скандал на Євробаченні: Ziferblat жорстко відреагували на запитання про війнуВідео

22:08

Переможець серед шашликів: рецепт підкорить навіть найвибагливіших гурманів

Війна в Україні може затихнути у 2026 році, але затягнеться, як у Індії з Пакистаном — МорозовВійна в Україні може затихнути у 2026 році, але затягнеться, як у Індії з Пакистаном — Морозов
22:06

Зеленський відреагував на масовані удари по РФ і висунув пропозицію Путіну

22:02

"Переможці" в сауні та Маленький принц з України: якою була перша репетиція Євробачення-2025

22:00

Масовані удари по Росії та погрози Орєшніком: головні новини України (дайджест)

21:36

Згоріли живцем у власній квартирі: у Києві загинула волонтерка разом із синомФото

Реклама
21:32

"Ми хочемо миру": Єрмак сказав, коли Україна зможе почати переговори з РФ

21:18

"Кремль не блефує": що може стати ціллю удару Орєшніка по Києву, названо нюанс

20:59

Садівники закликали не викидати пластикові пляшки: навіщо вони потрібні

20:49

В Україні почнуть перевіряти оголошення про вакансії: за що покарають роботодавців

20:32

Принц Луї смішно скопіював старшого брата під час офіційної церемонії

20:23

Дорожче, ніж в європейських країнах: в Україні подорожчає вартість навчання у вишах

20:07

Зелень буде свіжою тижнями: знайдено секретне місце для зберігання

20:01

Що побачили першим: оптична ілюзія, яка розповість про вас більше психолога

19:49

"НАТО нам допоможе": гендерна радниця ЗСУ виступає за строкову службу для жінок

19:47

Чи скасує Путін парад у Москві через удари дронів - в РНБО дали відповідь

19:39

Чи можна лягати спати голодним: ендокринолог дав чітку відповідь

Реклама
19:36

Україну накриє сніг та мороз: синоптики назвали регіони

19:13

Коли зʼявилась назва Україна та українська нація - несподіване відкриття істориківВідео

19:00

Лікарня Охматдит Росію не зупинила: по яких цілях Путін може жахнути "Орєшніком"Погляд

18:45

Чому не можна пиячити і переїдати 8 травня: яке свято і день ангела

18:34

Виникла сильна пожежа: дрони СБУ вразили заводи "Базальт" і "Сплав" у РФ

18:29

Шашлик буде танути в роті: кулінар розкрила секрет ідеального маринаду для мʼяса

18:26

"Поголила вуса і зменшила ніс": доньку Лорак викрили в пластиці через нове відеоВідео

18:07

В Україні ліквідовують банк: скоро припиняться виплати вкладникам

17:46

Прорив до кар'єрного Олімпу: 4 знаки зодіаку, яким пощастить у 2025

17:43

"Росіяни просять забагато": у Трампа розкрили деталі переговорів щодо війни в Україні

17:40

Росіяни наблизились до Покровська: в ОВА розповіли, як змінилась ситуація

17:29

"Ситуація піде інакше": про що говоритимуть Сі Цзіньпін та Путін щодо України

17:18

Про мурах можна забути: два простих продукти назавжди відлякають комах

17:03

Україна дістала козир і вдарила по слабкому місцю РФ, у Москві колапс - ЗМІ

16:57

Гривня різко обвалилась щодо євро: курс валют на четвер, 8 травня

16:49

"Живу з болем": Віктор Павлік звернувся до покійного сина

16:41

Неочікуваний ніж в спину від Китаю: який "сюрприз" завдав Пекін по економіці РФ

16:37

РФ хоче створити ще один плацдарм на фронті: які міста під загрозою

16:31

Чи можна прибирати в домі 8 травня: суворі прикмети на свято

16:19

ЗАЕС втратила живлення: РФ обстріляла лінії електропередачі, ситуація загрозлива

Реклама
16:18

В РФ заявили про новий удар Орєшніком, шукають цілі в Києві - що задумав Кремль

16:11

Як в Україні зʼявилася гречка: історик здивував відповіддю

15:42

Путіну залишилося 10-12 років: з'явився прогноз щодо наступника диктатора РФВідео

15:39

Дружина Козловського висловилася про його "звільнення" від Кондратюка

15:32

Від буряну не залишиться й сліду: як боротися з берізкою в садуВідео

15:28

У Путіна прокоментували погрози нових ударів Орешником по Україні

15:24

Прибуття лідерів під питанням: у аеропортах РФ хаос, тисячі пасажирів застрягли

15:11

Все зіпсуєте: експерт сказала, про що не варто запитувати на першому побаченні

14:57

Гості будуть в захваті: рецепт домашньої червоної ікри не за всі гроші світу

14:35

Де захована жінка: лише одиниці її помітять за 7 секунд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти