"Ми хочемо миру": Єрмак сказав, коли Україна зможе почати переговори з РФ

Представники України сядуть за стіл переговорів тільки після повноцінного припинення вогню, зазначив Єрмак.

https://glavred.net/ukraine/my-hotim-mira-ermak-skazal-kogda-ukraina-smozhet-nachat-peregovory-s-rf-10662671.html Посилання скопійоване

Єрмак сказав, коли Україна зможе почати переговори з РФ / колаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

Що сказав Андрій Єрмак:

Росія не демонструє щирого бажання зупинити агресію

Ми не торгуємо своєю незалежністю

Деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів

Україна готова до мирних переговорів після повного припинення вогню, а "деякі питання доведеться обговорювати з Росією". Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю німецькому виданню Die Zeit.

Керівник ОП зазначив, що, незважаючи на бажання української сторони миру, російська - продовжує демонструвати відсутність зацікавленості зупинити агресію.

відео дня

"Ми хочемо миру, але його поява залежить не тільки від нас. Якби все залежало від України - ця війна вже давно була б завершена. Але реальність така, що Росія не демонструє щирого бажання зупинити агресію. Понад 50 днів тому президент Трамп запропонував повне 30-денне припинення вогню - ми погодилися. Росія відповіла триденним "перемир'ям на парад", - повідомив він.

Також зазначив, що представники України сядуть за стіл переговорів тільки після повноцінного припинення вогню. Йдеться про спільну позицію України, США та європейських країн-партнерів. Щодо захоплених противником територій, то Україна ніколи не визнає їх російськими, однак, зважаючи на реалії, є усвідомлення того, що деякі питання доведеться обговорювати з РФ.

"Ми не торгуємо своєю незалежністю. Наші "червоні лінії" - це Конституція, міжнародне право і Статут ООН. Ми ніколи не визнаємо окупацію наших територій. Проте ми реалісти: розуміємо, що деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів. Ми до цього готові - якщо туди прийде і Росія", - пояснив глава Офісу президента.

Єрмак вважає, що Україна показала себе відповідальним і конструктивним партнером. Свідченням тому є підписання зі США історичної угоди, яка стане основою майбутньої безпеки через економіку.

"Ми працюємо з усіма партнерами, і хочемо, щоб в Україну приїжджали - бачили на власні очі, що ми тримаємося, що ми сильні та мотивовані. Ми вдячні за роки підтримки Німеччини і вітаємо нового канцлера Фрідріха Мерца. Він був із нами з перших днів війни", - повідомив чиновник.

Він додав, що українці продовжують боротьбу, адже немає іншої країни, наголосивши: "...ми маємо силу, щоб виграти не тільки війну - а й мир".

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, раніше президент США Дональд Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитися недосяжним, оскільки між сторонами є "величезна ненависть". При цьому Трамп все ж вірить, що угода про мир може бути "досить близькою".

Віце-президент США Джей Ді Венс під час Мюнхенської зустрічі лідерів у США заявив, що Вашингтон прагне ініціювати діалог між Україною і Росією. За його словами, США ведуть переговори з обома сторонами, щоб з'ясувати їхні позиції щодо можливого завершення війни, зокрема зрозуміти вимоги Росії.

Раніше повідомлялося, що США змінили позицію щодо мирних переговорів. Прессекретарка Держдепу Теммі Брюс заявила, що Штати більше не виконуватимуть роль посередника між Україною та Росією.

Інші новини:

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред