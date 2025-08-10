Як ЗСУ зірвали підступний план ворога і ліквідували ДРГ біля Покровська - DeepState

Російські диверсанти намагалися непомітно прорватися до Покровська, щоб дестабілізувати ситуацію у місті.

https://glavred.net/front/kak-vsu-sorvali-kovarnyy-plan-vraga-i-likvidirovali-drg-vozle-pokrovska-deepstate-10688627.html Посилання скопійоване

Російські групи втратили 80% особового складу через постійні атаки українських безпілотників і бойові дії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Про головне:

Російська ДРГ у складі 150 осіб намагалася прорватися до Покровська

Більшість диверсантів загинули від українських дронів, не дійшовши до міста

Операція провалилась, оскільки мета — створення паніки — не була досягнута

У липні українське місто Покровськ опинилося у центрі уваги через спробу прориву російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). За інформацією моніторингового проєкту DeepState, в операції брали участь близько 150 російських диверсантів.

"За нашою інформацією для диверсійних дій у Покровську ворог сформував з трьох рот тактичні групи по 50 осіб у кожній. Метою акції було створити паніку та змусити підрозділи (Сил оборони – ред.) втекти з міста, як це було в Селидовому", – повідомляють у DeepState. відео дня

Маршрут диверсантів і методи дій

Диверсанти вирушали із окупованого з жовтня 2024 року міста Селидове. Пройшовши 14 км упродовж 14 днів, групи дісталися спочатку до селища Піщане на південно-західній околиці Покровська, а потім – до вулиці Захисників України у самому місті. За добу російські диверсанти рухалися приблизно по 600 метрів, намагаючись залишатися непоміченими.

"Зв’язок, вода та їжа — забезпечувалися скидами з дронів. Тому між групами була хороша координація і кожен знав про кожного. Використовували плащі для маскування та ховалися у випадкових укриттях. "Диверсанти" мали трекери маршрутів, куди мали б рухатися", – пояснюють у DeepState.

Втрати диверсантів і наслідки операції

Втрати серед диверсантів були надзвичайно високими: приблизно 120 із 150 загинули ще до виходу в Покровськ, здебільшого від скидів гранат з українських дронів. 19 липня близько 30 виживших змогли дістатися околиць міста та почати диверсійні дії. В подальшому більшість з них були ліквідовані або здалися в полон, деякі — буквально цього тижня.

"Відповідно мети ця операція не досягла, хоча й принесла багато проблем для Сил Оборони України. Чи можна вважати успіхом план, за якого 80% особового складу має вмерти в дорозі до місця виконання задачі — сумнівно. Більше висновків не буде. Висновки покаже час", – резюмують у DeepState.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку Росія зосередила понад 110 тисяч військових, що дає їй значну перевагу для подальшого просування, — зазначає генерал-лейтенант Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, в ефірі Radio NV.

За його словами, ворог не лише накопичив значні запаси дронів, а й перекидає додаткових операторів для їх ефективного використання. "Фактично в самому Покровську та на його околицях вони знищують усе, що рухається. Ситуація у місті дуже напружена", — підкреслює експерт.

Ситуація на Покровському напрямку - новини за темою

Раніше Главред писав, що ситуація навколо Покровська залишається напруженою. Якщо Україна втратить місто, то для росіян відкриється чимало можливостей, зокрема, і шлях до Краматорська.

Нагадаємо що, країна-агресор Росія на Покровському напрямку зібрала понад 110 тисяч загарбників. Значна кількість живої сили дозволяє ворогу просуватися. Про це розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко в етері Radio NV.

Крім того, обстановка в районі Покровська стала однією з найбільш напружених за весь останній рік, повідомив в ефірі представник Об'єднаного стратегічного командування "Дніпро" майор Віктор Трегубов.

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред