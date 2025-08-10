Україна назвала свої умови для завершення війни

Україна твердо дотримується своєї позиції.

https://glavred.net/war/ukraina-nazvala-svoi-usloviya-dlya-zaversheniya-voyny-10688591.html Посилання скопійоване

Лише сила може змусити Путіна припинити війну - МЗС / Колаж: Главред, фото: 66-а ОМБр (ілюстративне фото), скріншот YouTube

Головне:

Жодних "подарунків" агресору Росії

Україна за мир через силу

Україна закликає поважати Статут ООН

Не можна робити жодних "подарунків" країні-окупанту Росії. Тільки сила і єдність можуть змусити Кремль закінчити війну проти України. Київ залишається при своїй позиції і наполягає на мирі на основі Статуту ООН. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Жодних нагород чи подарунків агресору"

У своєму акаунті в X він написав, що не можна заохочувати агресора.

відео дня

"Жодних нагород чи подарунків агресору для його умиротворення", - сказав Сибіга.

Що може допомогти закінчити війну

За його словами, тільки рішуча політика може змусити Росію зупинити військову агресію проти України.

"Тільки сила і єдність можуть змусити Росію припинити війну. Кожна поступка провокує подальшу агресію. Ось чому Україна твердо дотримується своїх принципів і цінностей", - додав міністр.

Мир - на основі Статуту ООН

Також дипломат додав, що Україна наполягає на мирі на основі Статуту ООН (який закликає поважати територіальну цілісність інших держав, - ред.)

"Ми залишаємося відданими забезпеченню справедливого і міцного миру на основі Статуту ООН і міжнародного права разом із нашими американськими та європейськими партнерами", - наголосив Андрій Сибіга.

Коротко про формулу миру Зеленського / Інфографіка: Главред

Що каже експерт

Глава Кремля Володимир Путін не вважає "рівним собі" президента України Володимира Зеленського, тому категорично відмовлятиметься від зустрічі з ним, розповів Главреду політолог Максим Розумний.

За його словами, може відбутися тристороння зустріч - Трамп, Путін і Зеленський - але вже на фінальному етапі.

"Путін певною мірою побоюється зустрічатися із Зеленським. Не тому, що Зеленський такий страшний, а через непередбачуваність його емоційних реакцій (наприклад, в Овальному кабінеті), до яких Путін може бути не готовим і почуватися невпевненим. Тобто Зеленський потенційно несе для нього репутаційні ризики і здатен створити ситуацію, де Путін почуватиметься некомфортно. Тому він буде цього уникати. Єдиний варіант, коли Путін може погодитися на зустріч із Зеленським, - це в потрійному форматі з Трампом, і то лише на фінальному етапі, коли вже все погоджено і залишається формально підписати документ і вийти на камери із заявою, що справу завершено", - додав Розумний.

Плани щодо завершення війни - новини за темою:

Як повідомляв Главред, у Bloomberg написали, що Путін "вимагає" від України повного виведення військ з Донецької області. Натомість Росія, мовляв, заморозить війну в Херсонській і Запорізькій областях. Згідно з припущеннями, ці питання можуть обговорити Трамп і Путін на Алясці 15 серпня.

Україна і РФ "повинні обмінятися територіями", вважає Дональд Трамп. На його думку, Зеленському, мовляв, потрібно буде підписати певний документ для завершення війни.

Україна не збирається віддавати Росії свої території, заявив Володимир Зеленський. Він закликав Сполучені Штати та Європу продовжити роботу, щоб знайти рішення для досягнення реальних результатів і тривалого миру.

Інші новини:

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред