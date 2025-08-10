'Україна дорого заплатить': Фіцо по-хамськи образив українців, у МЗС відповіли

Заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги.

Українські дипломати застерегли Фіцо від використання недружніх алегорій

Заяви Фіцо дисонують із духом добросусідства та солідарності

Міністерство закордонних справ України прокоментувало нові скандальні заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

У МЗС зазначили, що після понад трьох років повномасштабної російської збройної агресії проти України він так і не усвідомив справжніх причин цього злочинного вторгнення, а також небезпеки, яку несе загравання з Росією.

"Прикро, що очільник уряду держави-члена Європейського Союзу дозволяє собі відверто образливу риторику на адресу України та українського народу, який щодня героїчно бореться з російською агресією, стримуючи її на своїй землі в інтересах безпеки всієї Європи", - наголошується в коментарі МЗС.

Українські дипломати застерегли Фіцо від "використання недружніх фольклорних алегорій та від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви".

"Це легковажність, яка ображає пам'ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу", - наголошується в коментарі.

У МЗС зазначили, що Україна високо цінує всебічну підтримку з боку міжнародних партнерів, які послідовно захищають принципи територіальної цілісності суверенних держав, верховенства міжнародного права та збереження глобального порядку.

"На цьому тлі заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, які впродовж усього цього часу демонструє словацький народ по відношенню до України. Тому своїми заявами пан Фіцо ображає і власний народ", - наголосили в міністерстві.

Скандальна заява Фіцо

Раніше Фіцо заявив, що "Захід використовував Україну в спробі послабити Росію, що не вдалося і за що Україні доведеться дорого заплатити".

"Пам'ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, б'ються слони чи займаються сексом, трава завжди страждає. Як би не закінчилися переговори слонів 15 серпня, постраждає трава - в даному випадку Україна. Українські політичні лідери якоюсь мірою відповідальні за такий стан справ, оскільки піддалися на вмовляння Заходу і повністю підтримали провальну західну стратегію нашкодити Росії через усіляку підтримку України у військовому конфлікті. Водночас широко відомо, що війна могла закінчитися у квітні 2022 року, через два місяці після її початку", - заявив Фіцо.

Словаччина може вийти з-під залежності від РФ: думка експерта

Колишній глава Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон висловився про перспективи відмови європейських країн від російського газу. За його словами, Угорщина і Словаччина мають усі технічні можливості для переходу на альтернативні джерела газу - справа не у відсутності ресурсів, а в політичній мотивації.

Макогон зазначив, що ці країни свідомо продовжують закуповувати російський газ, оскільки, ймовірно, отримують певні преференції від Кремля. "Для дружніх Москві урядів Росія нерідко пропонує так звані "політичні знижки". Точні ціни поставок невідомі, але я впевнений, що в цих контрактах присутня серйозна корупційна складова", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" на чолі з депутатом Міхалом Шимечкою.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на візит депутатів словацького парламенту до Києва, і назвав це "жестом підлабузництва" Володимиру Зеленському.

Про джерело: МЗС України Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

