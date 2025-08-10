Поштовхи відчули навіть у Стамбулі: у Туреччині стався руйнівний землетрус

Внаслідок стихійного лиха постраждали люди.

В Туреччині стався потужний землетрус

У Туреччині стався землетрус

Внаслідок стихійного лиха є постраждалі

Увечері 10 серпня у Туреччині провінція Баликесір сталося відразу два землетруси - магнітудою в 6,1 та 4,6 бала за шкалою Ріхтера. У результаті стихійного лиха є постраждалі та руйнування. Про це повідомляє CNN Turk.

Відомо, що землетрус стався в районі Синдирги у Баликесірі близько 19:53, на глибині приблизно в 11 кілометрів. Поштовхи від нього відчули навіть у Стамбулі.

Наразі у постраждалих регіонах ведуть пошуково-рятувальні роботи, туди перекидають працівників та техніку з інших провінцій. В країні ввели в дію План реагування на надзвичайні ситуації.

Губернатор провінції Баликесір Ахмет Акин заявив про руйнування на кількох локаціях. Поки що не повідомлялося про "важких" постраждалих, або загиблих, деяка кількість людей отримала незначні травми та поранення. Шестеро людей врятовані з-під завалів.

Землетрус прокоментував президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він запевнив, що роботи з ліквідації наслідків природного лиха тривають.

"Висловлюю співчуття всім нашим громадянам, які постраждали від землетрусу, що стався в Баликесірі та відчувався також у навколишніх провінціях", - сказав Ердоган.

Землетрус в Туреччині - дивіться відео:

