Поштовхи відчули навіть у Стамбулі: у Туреччині стався руйнівний землетрус

Маріна Фурман
10 серпня 2025, 23:22оновлено 10 серпня, 23:53
Внаслідок стихійного лиха постраждали люди.
Эрдоган, землетрясение
В Туреччині стався потужний землетрус / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Основне:

  • У Туреччині стався землетрус
  • Внаслідок стихійного лиха є постраждалі

Увечері 10 серпня у Туреччині провінція Баликесір сталося відразу два землетруси - магнітудою в 6,1 та 4,6 бала за шкалою Ріхтера. У результаті стихійного лиха є постраждалі та руйнування. Про це повідомляє CNN Turk.

Відомо, що землетрус стався в районі Синдирги у Баликесірі близько 19:53, на глибині приблизно в 11 кілометрів. Поштовхи від нього відчули навіть у Стамбулі.

Наразі у постраждалих регіонах ведуть пошуково-рятувальні роботи, туди перекидають працівників та техніку з інших провінцій. В країні ввели в дію План реагування на надзвичайні ситуації.

Губернатор провінції Баликесір Ахмет Акин заявив про руйнування на кількох локаціях. Поки що не повідомлялося про "важких" постраждалих, або загиблих, деяка кількість людей отримала незначні травми та поранення. Шестеро людей врятовані з-під завалів.

Землетрус прокоментував президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він запевнив, що роботи з ліквідації наслідків природного лиха тривають.

"Висловлюю співчуття всім нашим громадянам, які постраждали від землетрусу, що стався в Баликесірі та відчувався також у навколишніх провінціях", - сказав Ердоган.

Землетрус в Туреччині - дивіться відео:

Нагадаємо, 30 липня Камчатським півостровом пронісся надпотужний землетрус, який зачепив і базу Тихоокеанського флоту країни-агресорки Росії. На базі "Рибачий" розміщена більшість атомних підводних човнів РФ.

Як писав Главред, 13 липня на території Чернівецької області було зафіксовано землетрус із магнітудою 2,6 бала за шкалою Ріхтера. Підземний поштовх стався поблизу селища Конятин у Вижницькому районі. Сила коливань сягала 2,6 бала, а глибина, на якій стався землетрус, становила 3 кілометри.

11 травня в Одесі та області був відчутний землетрус. Його магнітуда була 4,6 балів. Епіцентр підземних поштовхів було зафіксовано в сейсмічній зоні Вранча в Румунії.

Про персону: Реджеп Тайїп Ердоган

Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія.

Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

