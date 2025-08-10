У США прокоментували план з "обміном територій": про які землі йдеться

Обидві сторони мають погодитися завершити цю війну, наголосив Меттью Вітакер.

У США прокоментували ситуацію навколо врегулювання / Колаж: Главред, фото: Facebook/LindseyGrahamSC, 66-та ОМБр

Головне:

Великі шматки території не віддаватимуть просто так

Україна отримає гарантії безпеки

Під час переговорів щодо врегулювання в Україні жодні великі шматки території не віддаватимуть просто так, якщо за них "не билися або не завоювали на полі бою", заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

"Жодні великі шматки або ділянки території, за які не боролися або не заслужили на полі бою, не будуть просто так віддані... Обидві сторони повинні погодитися завершити цю війну... нам потрібно, щоб вона закінчилася. Ми могли б врятувати тисячі життів завдяки угоді", - сказав дипломат в ефірі телеканалу CNN.

Зі свого боку сенатор Ліндсі Грем також згадав ідею "обміну територіями" в ефірі NBC.

"Я хочу бути з вами чесним. Україна не збирається виганяти всіх росіян. І Росія не піде на Київ. Наприкінці буде обмін територіями", - заявив Грем.

Він сказав, що обмін територіями відбудеться тільки "після того, як Україна отримає гарантії безпеки, щоб Росія не допустила повторення подібних дій".

"Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це втретє", - сказав Грем, маючи на увазі анексію Криму Росією 2014 року, а також вторгнення Росії 2022 року.

Підготовка переговорів: що відомо про участь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у переговорах між президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним, які заплановано на Алясці. Повідомлення, що з'явилися в ЗМІ, вказують на можливе підключення української сторони до цих обговорень.

Своєю чергою, представники європейських країн заявили про підтримку дипломатичних зусиль Трампа, однак наголосили, що будь-які мирні ініціативи мають починатися тільки після встановлення режиму припинення вогню. Крім того, вони наполягають на тому, що Україна має бути повноправним учасником переговорного процесу.

Раніше Главред писав, що президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорювалися різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, Білий дім працює над організацією зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак в Америці та Європі висловлюються побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб і далі тягнути час, а не для того, щоб домовитися про мир.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білий дім працює над організацією зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

