Наступний тиждень може стати доленосним для України - Bild

Один із євродипломатів заявив, що замість "жорстких санкцій проти Путіна", на запровадження яких сподівалися прихильники України, відбувається прямо протилежне.

Наступний тиждень може стати доленосним для України / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Що написано в матеріалі Bild:

Путін спробує переманити главу Білого дому на свій бік

Трамп може висунути Україні нездійсненні вимоги

Україна побоюється, що в питанні припинення російської агресії Захід її зрадить. Таку думку висловив шеф-редактор видання Bild Пауль Ронцхаймер, про це 10 серпня пише "Bild російською".

Ронцгаймер розповів, що перебуває в Києві й останні три дні спілкується з політиками, дипломатами та звичайними громадянами.

"Незалежно від політичних поглядів перед зустріччю президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці їх об'єднує відчуття: щось вирішується за спинами українців. Зовсім без їхньої участі", - йдеться в матеріалі.

Його автор звертає увагу, що в саміті Трампа і Путіна на Алясці, який анонсувався главою Білого дому на 15 серпня, поки що не запланована участь президента України Володимира Зеленського, хоча обговорювати мають намір, зокрема, війну в Україні.

Ронцхаймер пише, що Трамп принаймні частково вимагає того, чого категорично не сприймають у Києві - не дарувати землі окупанту в процесі будь-яких "обмінів територій".

Але "весь фокус зосереджений на Трампі". Журналіст вважає, що "цей тиждень може стати доленосним для України", оскільки Путін спробує переманити главу Білого дому на свій бік і посилити тиск на Україну.

Один із європейських дипломатів заявив Bild, що замість "жорстких санкцій проти Путіна", на запровадження яких сподівалися прихильники України, "відбувається прямо протилежне".

"Трамп може висунути Україні нездійсненні вимоги. Але також ясно, що США не можуть просто погодитися на захоплення земель проти волі українців", - описав ситуацію співрозмовник видання.

Медіа пише, що на фронті ситуація залишається складною і для росіян (армія окупантів зазнає величезних втрат, і захоплення територій, на які претендує Кремль, було б для РФ "вкрай складним і могло б тривати ще роки"), і для українців (люди втомилися від війни, згідно з опитуваннями, у своїй більшості виступають за переговори).

"Ясно, що Трамп хоче нарешті укласти угоду. Питання в тому, чого ця угода може коштувати Україні", - резюмують у Bild.

Переговори про мир:

Раніше Главред писав, що президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорювалися різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, Білий дім працює над організацією зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак в Америці та Європі висловлюються побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб і далі тягнути час, а не для того, щоб домовитися про мир.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білий дім працює над організацією зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

