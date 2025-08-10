Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Наступний тиждень може стати доленосним для України - Bild

Віталій Кірсанов
10 серпня 2025, 17:23
128
Один із євродипломатів заявив, що замість "жорстких санкцій проти Путіна", на запровадження яких сподівалися прихильники України, відбувається прямо протилежне.
Наступний тиждень може стати доленосним для України
Наступний тиждень може стати доленосним для України / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Що написано в матеріалі Bild:

  • Путін спробує переманити главу Білого дому на свій бік
  • Трамп може висунути Україні нездійсненні вимоги

Україна побоюється, що в питанні припинення російської агресії Захід її зрадить. Таку думку висловив шеф-редактор видання Bild Пауль Ронцхаймер, про це 10 серпня пише "Bild російською".

Ронцгаймер розповів, що перебуває в Києві й останні три дні спілкується з політиками, дипломатами та звичайними громадянами.

відео дня

"Незалежно від політичних поглядів перед зустріччю президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці їх об'єднує відчуття: щось вирішується за спинами українців. Зовсім без їхньої участі", - йдеться в матеріалі.

Його автор звертає увагу, що в саміті Трампа і Путіна на Алясці, який анонсувався главою Білого дому на 15 серпня, поки що не запланована участь президента України Володимира Зеленського, хоча обговорювати мають намір, зокрема, війну в Україні.

Ронцхаймер пише, що Трамп принаймні частково вимагає того, чого категорично не сприймають у Києві - не дарувати землі окупанту в процесі будь-яких "обмінів територій".

Але "весь фокус зосереджений на Трампі". Журналіст вважає, що "цей тиждень може стати доленосним для України", оскільки Путін спробує переманити главу Білого дому на свій бік і посилити тиск на Україну.

Один із європейських дипломатів заявив Bild, що замість "жорстких санкцій проти Путіна", на запровадження яких сподівалися прихильники України, "відбувається прямо протилежне".

"Трамп може висунути Україні нездійсненні вимоги. Але також ясно, що США не можуть просто погодитися на захоплення земель проти волі українців", - описав ситуацію співрозмовник видання.

Медіа пише, що на фронті ситуація залишається складною і для росіян (армія окупантів зазнає величезних втрат, і захоплення територій, на які претендує Кремль, було б для РФ "вкрай складним і могло б тривати ще роки"), і для українців (люди втомилися від війни, згідно з опитуваннями, у своїй більшості виступають за переговори).

"Ясно, що Трамп хоче нарешті укласти угоду. Питання в тому, чого ця угода може коштувати Україні", - резюмують у Bild.

Переговори про мир:

Раніше Главред писав, що президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорювалися різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, Білий дім працює над організацією зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак в Америці та Європі висловлюються побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб і далі тягнути час, а не для того, щоб домовитися про мир.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білий дім працює над організацією зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Інші новини:

Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм із телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети і перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін Переговори про припинення вогню
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    У США прокоментували план з "обміном територій": про які землі йдеться

    У США прокоментували план з "обміном територій": про які землі йдеться

    18:52Світ
    Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

    Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

    18:23Світ
    У США зробили нову заяву щодо врегулювання війни в Україні - перші деталі

    У США зробили нову заяву щодо врегулювання війни в Україні - перші деталі

    18:07Світ
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Карта Deep State онлайн за 10 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 10 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Прорив у кар’єрі та особистому житті: яким ТОП-3 знакам пощастить зовсім скоро

    Прорив у кар’єрі та особистому житті: яким ТОП-3 знакам пощастить зовсім скоро

    У Преснякова великі проблеми в сімейному житті

    У Преснякова великі проблеми в сімейному житті

    Київ може піти на "обмін територіями": у WSJ дізналися про план України та ЄС

    Київ може піти на "обмін територіями": у WSJ дізналися про план України та ЄС

    Бійці ЗСУ досягли успіхів на важливому напрямку: у США розкрили деталі

    Бійці ЗСУ досягли успіхів на важливому напрямку: у США розкрили деталі

    Останні новини

    18:52

    У США прокоментували план з "обміном територій": про які землі йдеться

    18:23

    Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

    18:07

    У США зробили нову заяву щодо врегулювання війни в Україні - перші деталі

    17:52

    В Україні перерахують пенсії: кому світить позапланове підвищення виплат

    17:36

    Як ЗСУ зірвали підступний план ворога і ліквідували ДРГ біля Покровська - DeepState

    Бонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на АлясціБонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на Алясці
    17:23

    Наступний тиждень може стати доленосним для України - Bild

    16:59

    Курс євро готує сюрпризи: банкір розповів, що буде з валютою найближчим часом

    16:47

    Зеленський може приєднатися до переговорів на Алясці: у CNN дізналися деталі

    16:20

    "Витягнули старе ганчір'я з шафи": Волошина і його нову дівчину захейтили в Мережі

    Реклама
    16:12

    ЗСУ вразили командний пункт батальйону окупантів під Олешками: десятки вбитих

    16:09

    Штормовий вітер та дощі з грозами: деякі регіони України накриє похолодання

    15:48

    Під Одесою прогриміли потужні вибухи: відпочивальники загинули просто на пляжіВідео

    15:22

    Чому 11 серпня не можна лаятися і сваритися: яке церковне свято

    15:20

    Студентський гаманець потовстішає: в Україні анонсують кардинально нові стипендії

    14:56

    Україна назвала свої умови для завершення війни

    14:38

    Пряме влучання і потужна пожежа: ЗСУ дронами підірвали Саратовський НПЗ

    14:35

    Що не так на малюнку: треба знайти помилку за 9 секунд

    14:33

    Україна тріумфує на Всесвітніх іграх: як українські веслярі здивували світ

    14:09

    "СБУ більше мене не шукає": з Олексія Паніна зняли звинувачення

    14:03

    У Путіна "не збираються" повертати території у двох областях - WP

    Реклама
    13:57

    "Україна дорого заплатить": Фіцо по-хамськи образив українців, у МЗС відповіли

    13:27

    Штраф або навіть вилучення авто: за який популярний тюнінг може покарати поліція

    12:50

    У яєчню-бовтанку додають один інгредієнт: секрет ідеальної стравиВідео

    12:42

    Як прибрати подряпини на підлозі з дерева: простий, але робочий спосіб

    12:37

    Любовний гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня

    12:03

    Послання Путіну і Трампу: європейські лідери зробили несподівану заяву

    11:33

    Гороскоп на завтра 11 серпня: Рибам - сварка, Козерогам - полегшення

    11:29

    Зачистка на Сумщині: штурмовики ЗСУ "покришили" росіян і звільнили Безсалівку

    11:22

    Україна і союзники перед зустріччю Трампа та Путіна назвали США свій мирний план

    10:52

    Росія атакувала залізничний вузол Дніпропетровщини: які поїзди скасували в регіоні

    10:09

    Гороскоп Таро на тиждень з 11 по 17 серпня: Ракам - прорив, Тельцям - ідея

    10:08

    Секрет серпня: садівник розповів, як зробити ягоди винограду солодшими без хіміїВідео

    09:56

    Бійці ЗСУ досягли успіхів на важливому напрямку: у США розкрили деталі

    09:53

    Фінансовий гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня

    09:07

    Криза на горизонті: чому 2025–2026 можуть стати новим глобальним потрясіннямПогляд

    08:50

    Гороскоп на тиждень з 11 до 17 серпня: Водоліям - образа, Рибам - переживання

    08:48

    Як Путін змінив тактику, щоб отримати від Трампа вигідну пропозицію — NYT

    08:47

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 серпня (оновлюється)

    08:42

    Путін спробує захопити друге місто України, якщо ЗСУ підуть із Донбасу - ISW

    08:28

    Карта Deep State онлайн за 10 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Реклама
    07:39

    Зустріч Трампа і Путіна в Алясці: ЗМІ дізналися, чи братиме участь Зеленський

    07:10

    Всього 19 секунд на пошук відповіді: де захований тигр на картинці

    05:22

    Як зекономити місце у валізі вдвічі: топ-3 лайфхаки

    04:35

    Чому не можна казати "колега по роботі": якої серйозної помилки варто уникатиВідео

    03:30

    На дні Тихого океану знайшли загадкову "дорогу": куди вона ведеВідео

    02:30

    "Путін нічого не сказав": політолог назвав головний ризик для України

    01:37

    Прорив у кар’єрі та особистому житті: яким ТОП-3 знакам пощастить зовсім скоро

    01:10

    "Є значний прогрес": у Великобританії відбулися консультації щодо миру

    09 серпня, субота
    23:23

    У Преснякова великі проблеми в сімейному житті

    22:51

    Путін пропонує Україні обмежене перемир'я - The Economist

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
    Рецепти
    Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
    Мода та краса
    Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
    Економіка
    Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Новини шоу бізнесу
    Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Культура
    Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти