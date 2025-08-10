ЗСУ вразили командний пункт батальйону окупантів під Олешками: десятки вбитих

Високоточним бомбовим ударом ЗСУ успішно уражено командний пункт батальйону окупантів у районі Олешок.

11 серпня: яке церковне свято і що не можна робити

Коротко:

Знищено близько 25 росіян, щонайменше 11 дістали поранення

Серед ліквідованих - командир і начальник штабу

Повітряні сили України вразили командний пункт російського батальйону в районі Олешок у Херсонській області. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в неділю, 10 серпня.

"Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів у районі Олешок", - ідеться в повідомленні. відео дня

Попередньо, було знищено близько 25 росіян, щонайменше 11 дістали поранення.

Серед ліквідованих окупантів, за даними розвідки, є командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного зі взводів батальйону.

"Окупанти ніколи не матимуть спокою на нашій землі!" - додали в Генштабі.

Ситуація на фронті:

Як повідомляв Главред, раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко говорив, що в російських містах прогриміли потужні вибухи. Жорсткі вибухи росіяни почули в Підмосков'ї. На удари скаржилися в Дмитрові.

Нагадаємо, що вибухи лунали в кількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів, які летіли нібито в бік Москви.

Раніше повідомлялося, що в Тульській області країни-агресора Росії призупинив роботу хімічний завод "Щекіноазот" після атаки безпілотників.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

