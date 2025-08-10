Штраф або навіть вилучення авто: за який популярний тюнінг може покарати поліція

Експерти радять дотримуватися правил дорожнього руху, щоб уникнути штрафів за невідповідні колеса та шини.

Виробники рекомендують конкретні типорозміри дисків і шин для вашого автомобіля / Колаж: Главред, фото: скріншот

Встановлення великих дисків — це порушення ПДР

Штраф за це становить 340-680 гривень

Повторне порушення може призвести до позбавлення прав

Водії часто намагаються покращити зовнішній вигляд своїх автомобілів, встановлюючи диски більшого розміру замість штатних. Проте такий тюнінг може не лише негативно вплинути на керованість авто, а й призвести до штрафів, повідомляє "Автотема".

Правила дорожнього руху і штрафи за невідповідні шини

Згідно з правилами дорожнього руху, використання шин, що не відповідають рекомендованим розмірам або навантаженням для конкретного автомобіля, заборонено (пункт 31.4.5 ПДР).

За порушення передбачений штраф від 340 до 680 гривень (стаття 121 КУпАП). Повторне порушення протягом року може призвести до тимчасового вилучення транспортного засобу або позбавлення водійських прав на строк до 6 місяців.

Вплив великих дисків на технічні характеристики авто

Водночас установка дисків із більшим радіусом і низькопрофільних шин впливає на технічні характеристики автомобіля — погіршується амортизація на нерівностях, зростає навантаження на підвіску, гальмівну систему та рульове управління, а також збільшується витрата пального.

Рекомендації експертів

"Експерти радять не зосереджуватися лише на зовнішньому вигляді, а дотримуватися рекомендацій виробника, адже кожен типорозмір дисків і шин розроблений з урахуванням балансу динаміки, стабільності та безпеки", — наголошують у "Автотемі".

