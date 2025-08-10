Рус
Штраф або навіть вилучення авто: за який популярний тюнінг може покарати поліція

Руслан Іваненко
10 серпня 2025, 13:27
Експерти радять дотримуватися правил дорожнього руху, щоб уникнути штрафів за невідповідні колеса та шини.
Авто, полиция, штраф
Виробники рекомендують конкретні типорозміри дисків і шин для вашого автомобіля / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Встановлення великих дисків — це порушення ПДР
  • Штраф за це становить 340-680 гривень
  • Повторне порушення може призвести до позбавлення прав

Водії часто намагаються покращити зовнішній вигляд своїх автомобілів, встановлюючи диски більшого розміру замість штатних. Проте такий тюнінг може не лише негативно вплинути на керованість авто, а й призвести до штрафів, повідомляє "Автотема".

Правила дорожнього руху і штрафи за невідповідні шини

Згідно з правилами дорожнього руху, використання шин, що не відповідають рекомендованим розмірам або навантаженням для конкретного автомобіля, заборонено (пункт 31.4.5 ПДР).

відео дня

За порушення передбачений штраф від 340 до 680 гривень (стаття 121 КУпАП). Повторне порушення протягом року може призвести до тимчасового вилучення транспортного засобу або позбавлення водійських прав на строк до 6 місяців.

Вплив великих дисків на технічні характеристики авто

Водночас установка дисків із більшим радіусом і низькопрофільних шин впливає на технічні характеристики автомобіля — погіршується амортизація на нерівностях, зростає навантаження на підвіску, гальмівну систему та рульове управління, а також збільшується витрата пального.

Рекомендації експертів

"Експерти радять не зосереджуватися лише на зовнішньому вигляді, а дотримуватися рекомендацій виробника, адже кожен типорозмір дисків і шин розроблений з урахуванням балансу динаміки, стабільності та безпеки", — наголошують у "Автотемі".

Новини для автомобілістів - деталі

Главред раніше розповідав, що означають нові номерні знаки на авто. Йдеться про латинські літери та зелений колір, яких раніше не було.

Також пояснювалося, чому не можна мити фари в авто звичайною водою. Експерти розкрили невідомі деталі, як, на перший погляд, звичайна вода може погіршити зовнішній вигляд авто.

Крім того, в Україні набули чинності нові обмеження для водіїв — відтепер у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду держави заборонено рух будь-якого механічного транспорту.

Про джерело: "Автотема"

"Автотема" — це українське інформаційне видання, яке спеціалізується на новинах, оглядах та порадах, пов'язаних із автомобільною тематикою. Воно охоплює широкий спектр тем, включаючи новинки автопрому, правила дорожнього руху, штрафи, технічні аспекти експлуатації автомобілів, а також аналітику ринку транспортних засобів. Видання активно висвітлює зміни в законодавстві, які стосуються водіїв, та надає корисні рекомендації для автовласників.

авто поліція штрафи на дорогах
18:28

Чому подушки потрібно винести на сонце 10 серпня: цікаві прикмети цього дня

18:16

Вплив Меланії на погляди Трампа щодо України: у The Guardian розкрили деталі

17:48

Українців повідомили про перехід на нові платіжки за газ: що потрібно знати

