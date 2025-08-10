Україна тріумфує на Всесвітніх іграх: як українські веслярі здивували світ

Українська команда обійшла Індонезію та стала чемпіоном у двох дисциплінах веслування на човнах "Дракон".

Збірна України перемогла на дистанціях 500 і 2000 м та здобула чотири медалі у веслуванні на човнах "Дракон" / Колаж: Главред, фото: IWGA

Коротко:

Українці здобули чотири медалі у веслуванні на човнах "Дракон"

Команда виборола два золота, срібло та бронзу

Це перші в історії медалі України в цьому виді спорту

У четвертий день змагань, у ніч на 10 серпня, відбулися перші старти в цьому виді спорту: відкриті 8-місні човни на 200 і 500 м, 10-місні човни на 200 і 500 м, а також гонка переслідування на 2000 м. Про це пише "Суспільне Спорт".

Особливості виду спорту "Дракон"

Веслування на човнах "Дракон" — командна дисципліна, де окрім веслярів у екіпаж входять барабанщик і стерновий, які задають ритм і напрям руху човна. На Всесвітніх іграх цей вид раніше був поза основною програмою — у 2005 та 2009 роках, а у 2025-му дебютував у основному заліку.

Результати збірної України на Всесвітніх іграх-2025

За підсумками запливів українці завоювали два "золота", "срібло" та "бронзу".

Перше "золото" команда у складі Олесі Матвієнко, Ольги Бураго, Катерини Петренко, Олени Скворцової, Юрія Бардашевського, Сергія Семенюка, Олександра Кальмуса, Данила Кухарука, Віктора Свиридюка та Миколи Верховецького здобула у 8-місних човнах на 500 м, випередивши Індонезію на 0,18 с (2:05.53 хв).

Друге "золото" — у гонці переслідування на 2000 м у 10-місних човнах. До складу додалися Анастасія Мазуренко та Сніжана Жигайло, а результат українців — 9:19.87 хв, перевага над Індонезією — 2,56 с.

"Срібло" — у 10-місних човнах на 500 м, де українці відстали від Індонезії на 0,38 с.

"Бронза" — у 200-метрівці на 10-місних човнах.

Це перші медалі України у веслуванні на човнах "Дракон" на Всесвітніх іграх в історії.

