Трамп влаштує Путіну перевірку на Алясці без остаточної угоди для України - Рютте

Віталій Кірсанов
10 серпня 2025, 21:51
Рютте наголосив на необхідності визнання права України на власний вибір щодо геополітичного курсу.
Трамп влаштує Путіну "перевірку" на Алясці
Трамп влаштує Путіну "перевірку" на Алясці / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

Що сказав Марк Рютте:

  • Наступна п'ятниця стане кроком до початку повномасштабних переговорів
  • Росія фактично контролює частину українських територій
  • Трамп чинить значний тиск на Москву

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав майбутню зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним в Алясці важливим тестом на серйозність Путіна щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє 10 серпня телеканал ABC News.

На думку Рютте, наступна п'ятниця стане кроком до початку повномасштабних переговорів, які охоплять питання територіальної цілісності, гарантій безпеки та права України самостійно визначати своє майбутнє як суверенної держави без зовнішніх обмежень.

Рютте наголосив на необхідності визнання права України на власний вибір щодо геополітичного курсу та військового потенціалу, а також на важливості без обмежень присутності НАТО на східному фланзі Альянсу. Він також звернув увагу на те, що президент США прагне покласти край війні та зупинити втрати людських життів.

"Що стосується повномасштабних переговорів, сподіваємося, що ця п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі... Йтиметься про територію, звісно, про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною країною, яка сама визначає своє геополітичне майбутнє - і без обмежень щодо власного військового контингенту. А для НАТО - без обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі", - зазначив Рютте.

При цьому генсек НАТО визнав, що Росія фактично контролює частину українських територій, але підкреслив, що це визнання має бути ефективним, а не політичним формальним визнанням.

Рютте відкинув побоювання, що переговори можуть сприяти винагороді Росії за її агресію. За його словами, Трамп чинить значний тиск на Москву, зокрема через запровадження додаткових тарифів на Індію, одного з основних покупців російської нафти, що змушує Індію чіткіше ставити вимоги Путіну.

Крім того, США сприяють постачанню летальної зброї в Україну, що, за словами Рютте, свідчить про рішучість Трампа домогтися завершення війни при збереженні тиску на Росію.

За оцінкою Марка Рютте, майбутня зустріч має стати початком важливого процесу переговорів, який віддзеркалить інтереси України та безпеку європейського регіону загалом.

Нагадаємо, Главред із посиланням на Bild писав, що наступний тиждень може стати доленосним для України.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що тільки рішуча політика може змусити Росію зупинити військову агресію проти України. Водночас не можна робити жодних "подарунків" країні-окупанту Росії.

Раніше в Bloomberg писали, що Путін вимагатиме виведення ЗСУ з двох областей, а не з чотирьох як раніше. Натомість Путін готовий припинити наступ у Херсонській і Запорізькій областях, зупинившись на поточній лінії фронту.

Про персону: Марк Рютте

Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967 року, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін генсек НАТО Марк Рютте Переговори про припинення вогню
