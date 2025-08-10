Зеленський може приєднатися до переговорів на Алясці: у CNN дізналися деталі

Володимир Зеленський поки що офіційно не значиться серед учасників саміту на Алясці.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-mozhet-prisoedinitsya-k-peregovoram-na-alyaske-v-cnn-uznali-detali-10688615.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський може долучитися до переговорів / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот

Головне:

Зеленський може приєднатися до переговорів на Алясці

Президент України офіційно не значиться серед учасників саміту

Президент України Володимир Зеленський може долучитися до діалогу між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися на Алясці. Водночас у ЗМІ з'явилася інформація про можливе підключення президента України Володимира Зеленського до цього діалогу.

Європейські чиновники висловили підтримку дипломатичним ініціативам Трампа, але водночас наполягають: будь-які мирні переговори можливі тільки після припинення вогню, і Київ має відігравати в цьому процесі активну роль, пише CNN.

відео дня

Наразі Володимир Зеленський офіційно не значиться серед учасників саміту на Алясці, наміченого на п'ятницю. Однак, за інформацією CNN з посиланням на джерела, близькі до адміністрації США, його можлива участь в окремих зустрічах все ще обговорюється.

Один з американських чиновників повідомив, що будь-які рішення щодо участі українського лідера буде ухвалено після особистої бесіди між Трампом і Путіним.

Організація саміту проходила в стислі терміни, тому багато деталей, включно з точним місцем проведення, поки залишаються закритими.

Проте, за словами чиновника, Трамп не відкидає формату тристоронньої зустрічі за участю Зеленського, проте пріоритет наразі - двосторонні переговори з Путіним, які були ініційовані російською стороною.

Зеленський про ключовий намір Росії на переговорах

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що країна не дозволить Росії повторно анексувати її території, а закінчення війни повинно бути засноване на принципах справедливого і міцного миру.

Він нагадав, що поступки Росії 2014 року, коли їй дозволили окупувати Крим, стали прецедентом, який призвів до захоплення частини Донецької та Луганської областей. За словами Зеленського, безкарність за ці дії стала однією з причин подальшого повномасштабного вторгнення та окупації нових регіонів України.

Раніше Главред писав, що президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорювалися різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, Білий дім працює над організацією зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак в Америці та Європі висловлюються побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб і далі тягнути час, а не для того, щоб домовитися про мир.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білий дім працює над організацією зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Інші новини:

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред