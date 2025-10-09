Рус
Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять на столицю, лунають вибухи

Юрій Берендій
9 жовтня 2025, 21:31оновлено 9 жовтня, 22:19
Росія вчергове атакує Україну ударними безпілотниками типу "Шахед".
Росія атакує Україну 'Шахедами': дрони летять на столицю, лунають вибухи
Шахеди летять на столицю, яка зараз ситуація / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росіяни запустили дрони по Україні
  • В Київській області працює ППО

Росія запустила ударні БпЛА типу "Шахед" по території України. Повітряну тривогу вже оголошено в ряді областей України, зокрема і в столиці. Про це повідомляє КМВА.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на 21:42
Карта повітряних тривог станом на 21:42 / Скріншот: alerts in ua

Київська ОВА повідомила про виявлення ворожих безпілотників у небі над Київщиною. У регіоні діють сили протиповітряної оборони.

Мешканців закликали не знімати та не фотографувати роботу українських військових. Громадянам нагадали про важливість дотримання правил безпеки й закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих безпілотників із Чернігівщини в напрямку Вишгорода та Димера на Київщині, а також із півночі області в бік Житомирщини.

Нові групи БпЛА зафіксували на півночі Сумщини, що рухалися на південь, і на північному сході Чернігівщини — у напрямку південного заходу.

Крім того, безпілотники помічено на північному сході Полтавщини, звідки вони рухалися тим самим курсом.

Повідомлялося також про БпЛА, що прямували на Київ із півночі.

Росія атакує Україну 'Шахедами': дрони летять на столицю, лунають вибухи
БпЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Як збивати Шахеди на підльоті до Києва - думка експерта

Як писав Главред, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко пояснив, які заходи могли б підвищити ефективність української ППО та дозволити збивати ворожі дрони ще на підльоті до великих міст.

За його словами, рій безпілотників, що летить на Київ з Чернігівської та Сумської областей, прямує на висоті близько 4 тис. метрів і долає сотні кілометрів. У таких умовах мобільні вогневі групи без переносних зенітно-ракетних комплексів не в змозі перехопити апарати, а більшість існуючих засобів протидії виявляються малоефективними проти Shahed-136. Через це значна кількість дронів дісталася столиці, створивши ефект справжніх "зоряних воєн".

Коваленко відзначив, що ситуацію радикально покращив би легкий штурмовик на кшталт Super Tucano. За його словами, ескадрилья з трьох-чотирьох таких літаків могла б за годину збити 30–40 дронів ще на підльоті, значно розвантаживши ешелоновану ППО Києва та інших великих міст.

"Вартість однієї години польоту штурмовика становить від 500 до 1000 доларів. Для порівняння: один зенітний дрон коштує в середньому 2-2,5 тисячі доларів. Істотна різниця", - підкреслив експерт в інтерв'ю Главреду.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов під час доповіді російському диктатору та воєнному злочинцю Володимиру Путіну заявив про підготовку нових масованих ударів по Україні.

У ніч на 9 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Одеську область, застосувавши ударні безпілотники. Більшість дронів була збита силами ППО, проте частина ворожих апаратів пошкодила цивільні, портові та енергетичні об’єкти, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними моніторингових каналів, РФ активно готується до масштабного обстрілу України. На аеродромах уже концентрується стратегічна авіація. Крім того, літаки Ту-95МС передислоковано з Далекого Сходу на бази "Енгельс" і "Оленья".

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

