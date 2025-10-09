Рус
Глава Генштабу РФ анонсував нові масовані удари по Україні та назвав цілі

Юрій Берендій
9 жовтня 2025, 15:31
Герасимов анонсував нові масовані удари по Україні та назвав пріоритетні цілі для російського Генштабу.
Герасимов анонсував нові удари по Україні та назвав цілі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео, alerts in ua

Керівник російського Генштабу Валерій Герасимов під час доповіді диктатору та воєнному злочинцю Путіну анонсував нові масовані удари по Україні. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Під час наради Герасимов доповів Путіну, що війська угруповання "Дніпро" ведуть наступ у напрямку Запоріжжя.

Він повідомив, що бойові дії зосереджені навколо населених пунктів Приморське та Степногірськ.

Також він зазначив, що російські ЗС пріоритетно завдають ударів по об’єктах, де нібито виробляють українську ракетну зброю та БПЛА. За планом Генштабу, триває скоординована кампанія масованих ударів по військових цілях та об’єктах військово-промислового комплексу України.

"Пріоритет віддається ураженню підприємств з виробництва ракетних комплексів і безпілотних літальних апаратів великої дальності", — уточнив він.

Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Які регіони можуть стати ціллю російських ударів - думка експерта

Як писав Главред, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар заявив, що удари по українській енергетиці продовжуватимуться. Він зауважив, що не варто сподіватися на те, що ворог передумає, тому замість зменшення нам потрібно посилювати інтенсивність власних ударів.

"Звичайно, для людей на Сумщині та Чернігівщині, де доводиться сидіти без світла по кілька днів, це проблема, але ж це локально. Просто десь для відновлення потрібно кілька годин, десь кілька днів. Ми до цього готові", - зазначив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у найближчі 48 годин Росія може здійснити масовану атаку по Україні із застосуванням крилатих і балістичних ракет, а також ударних дронів. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на дані моніторингових каналів.

9 жовтня Росія знову обстріляла залізничну інфраструктуру. Унаслідок атаки в Сумській області "Укрзалізниця" змушена була організувати рух потягів за зміненими маршрутами, повідомила пресслужба компанії.

Крім того, російські війська знову вдарили по енергетичній інфраструктурі компанії ДТЕК — цього разу під удар потрапили об’єкти в Одеській області, інформує пресслужба енергокомпанії.

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Валерій Герасимов ракетний удар
