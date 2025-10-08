Найближчим часом буде обстріл: РФ стягує літаки до кордону з Україною

Російські окупанти вже споряджають літаки крилатими ракетами.

Найближчим часом може бути масований обстріл України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ готується до ракетного обстрілу України

Ворог передислоковує літаки з Далекого сходу

Росіяни споряджають літаки крилатими ракетами

Росія готується до масованого обстрілу України. Ворог уже збирає стратегічну авіацію на аеродромах. Про це повідомляють моніторингові канали.

Відомо, що РФ передислокувала борти Ту-95МС із Далекого Сходу на аеродроми "Енгельс" та "Оленя". Цю передислокацію здійснювали за підтримки літаків-заправників Іл-78. Наразі помічено в повітрі три літаки Ту-95МС.

"Найближчим часом існує загроза нанесення масованого ракетного удару", - йдеться в повідомленні.

Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

За даними Tracking, поблизу України перебуває 9 бортів Ту-95МС на трьох аеродромах:

аеродром "Оленя" - один Ту-95МС,

аеродром "Енгельс-2" - чотири Ту-95МС,

аеродром "Дягилево" - чотири Ту-95МС.

Щонайменше два борти вже споряджені ракетами.

Удари по енергетиці - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар розповів Главреду, що удари по українській енергетиці продовжаться.

"Очікувати того, що ворог передумає, просто не доводиться. Тому ми маємо не знижувати, а краще нарощувати інтенсивність наших ударів... Звичайно, для людей на Сумщині та Чернігівщині, де доводиться сидіти без світла по кілька днів, це проблема, але ж це локально. Просто десь для відновлення потрібно кілька годин, десь кілька днів. Ми до цього готові", - зазначив він.

Атак РФ у ніч на 7 жовтня - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 7 жовтня в Сумах прогриміли вибухи, у місті частково зникло електропостачання. Загрозу руху ворожих дронів і застосування авіаційних засобів попереджали ЗСУ.

Також Росія атакувала Полтавську область дронами. Унаслідок ударів сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок, господарські та складські приміщення, а також енергетичний об'єкт.

Крім цього, у Сумах унаслідок атак постраждали житлові будинки та частина міста залишилася без електрики. Віцепрем'єр Кулеба зазначив, що Росія намагається холодом і темрявою зірвати опалювальний сезон і паралізувати Укрзалізницю.

Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проєкт "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear - "Ведмідь") - радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 і його модифікації до теперішнього часу - єдиний у світі серійний бомбардувальник і ракетоносець із турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету в холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, зокрема таких, як Х-101, завдяки нижчій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне - більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами за вихлопами з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. Наразі на плановій основі проходить модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

