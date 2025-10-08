Рус
Найближчим часом буде обстріл: РФ стягує літаки до кордону з Україною

Ангеліна Підвисоцька
8 жовтня 2025, 16:54оновлено 8 жовтня, 17:33
2029
Російські окупанти вже споряджають літаки крилатими ракетами.
Крилаті ракети, Ту-95
Найближчим часом може бути масований обстріл України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • РФ готується до ракетного обстрілу України
  • Ворог передислоковує літаки з Далекого сходу
  • Росіяни споряджають літаки крилатими ракетами

Росія готується до масованого обстрілу України. Ворог уже збирає стратегічну авіацію на аеродромах. Про це повідомляють моніторингові канали.

Відомо, що РФ передислокувала борти Ту-95МС із Далекого Сходу на аеродроми "Енгельс" та "Оленя". Цю передислокацію здійснювали за підтримки літаків-заправників Іл-78. Наразі помічено в повітрі три літаки Ту-95МС.

відео дня

"Найближчим часом існує загроза нанесення масованого ракетного удару", - йдеться в повідомленні.

За даними Tracking, поблизу України перебуває 9 бортів Ту-95МС на трьох аеродромах:

  • аеродром "Оленя" - один Ту-95МС,
  • аеродром "Енгельс-2" - чотири Ту-95МС,
  • аеродром "Дягилево" - чотири Ту-95МС.

Щонайменше два борти вже споряджені ракетами.

Удари по енергетиці - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар розповів Главреду, що удари по українській енергетиці продовжаться.

"Очікувати того, що ворог передумає, просто не доводиться. Тому ми маємо не знижувати, а краще нарощувати інтенсивність наших ударів... Звичайно, для людей на Сумщині та Чернігівщині, де доводиться сидіти без світла по кілька днів, це проблема, але ж це локально. Просто десь для відновлення потрібно кілька годин, десь кілька днів. Ми до цього готові", - зазначив він.

Атак РФ у ніч на 7 жовтня - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 7 жовтня в Сумах прогриміли вибухи, у місті частково зникло електропостачання. Загрозу руху ворожих дронів і застосування авіаційних засобів попереджали ЗСУ.

Також Росія атакувала Полтавську область дронами. Унаслідок ударів сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок, господарські та складські приміщення, а також енергетичний об'єкт.

Крім цього, у Сумах унаслідок атак постраждали житлові будинки та частина міста залишилася без електрики. Віцепрем'єр Кулеба зазначив, що Росія намагається холодом і темрявою зірвати опалювальний сезон і паралізувати Укрзалізницю.

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проєкт "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear - "Ведмідь") - радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 і його модифікації до теперішнього часу - єдиний у світі серійний бомбардувальник і ракетоносець із турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету в холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, зокрема таких, як Х-101, завдяки нижчій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне - більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами за вихлопами з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. Наразі на плановій основі проходить модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

війна в Україні Ту-95 вторгнення Росії ракетний удар Ракетна атака на Україну
Найближчим часом буде обстріл: РФ стягує літаки до кордону з Україною

