Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Атаковано порт та енергетику: Одещину охопили пожежі, є постраждалі

Марія Николишин
9 жовтня 2025, 08:26оновлено 9 жовтня, 09:27
747
За попередньою інформацією постраждали 5 людей.
Атаковано порт та енергетику: Одещину охопили пожежі, є постраждалі
Удар РФ по Одещині / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками
  • Відомо про пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури
  • Без електропостачання залишилось понад 30 тис. абонентів

У ніч на 9 жовтня країна-агресор Росія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей знищено силами ППО, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, унаслідок атаки виникли пожежі в двох приватних будинках, адміністративній будівлі АЗС та порту.

відео дня

"Ще 4 приватних будинки пошкоджено. В порту зайнялися контейнери з рослинною олією та деревʼяними пелетами", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією постраждали 5 людей. Усім надається медична допомога.

"Без електропостачання залишилось понад 30 тис абонентів. Підрозділи ДСНС та аварійні служби ліквідовують наслідки. Правоохоронці документують черговий зухвалий злочин РФ проти мирних жителів Одещини", - зауважив Кіпер.

Варто додати, що в ДСНС також повідомили, що масштабні пожежі спалахнули на Одещині через російську атаку безпілотниками.

"У ліквідації взяли участь 83 рятувальники, задіяно 18 одиниць пожежної техніки та пожежний робот ДСНС, а також 4 добровольців і 1 пожежне авто", - розповіли у відомстві.

  • Росіяни атакували Одеську область
    Росіяни атакували Одеську область фото: ДСНС
  • Росіяни атакували Одеську область
    Росіяни атакували Одеську область фото: ДСНС
  • Росіяни атакували Одеську область
    Росіяни атакували Одеську область фото: ДСНС
  • Росіяни атакували Одеську область
    Росіяни атакували Одеську область фото: ДСНС
  • Росіяни атакували Одеську область
    Росіяни атакували Одеську область фото: ДСНС
  • Росіяни атакували Одеську область
    Росіяни атакували Одеську область фото: ДСНС
  • Росіяни атакували Одеську область
    Росіяни атакували Одеську область фото: ДСНС

Відключення світла через удар РФ

Мер міста Чорноморськ Василь Гуляєв заявив, що внаслідок атаки на Одещину було пошкоджено критичну інфраструктуру Чорноморська, наразі вона працює на генераторах.

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки. Критична інфраструктура наразі працює на генераторах. На цей момент інформації про загиблих немає, проте є постраждалі", - написав він.

Мер додав, що електропостачання у громаді відсутнє. Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням.

Підготовка РФ до атаки

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що росіяни можуть найближчим часом атакувати Україну крилатими та балістичними ракетами.

На його думку, це може статися вже протягом 48 годин.

Він також зауважив, що до запуску крилатих ракет типу "Калібр" готові три ракетоносії.

Атаковано порт та енергетику: Одещину охопили пожежі, є постраждалі
Ракети РФ / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що Росія змінила тактику ударів по Україні — тепер окупанти цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру та намагаються створити так звану "мертву зону" вздовж лінії фронту.

Відомо, що у ніч на 7 жовтня Росія атакувала Полтавщину дронами. Унаслідок влучання по об'єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарську споруду.

6 жовтня, російська армія вдарила по Запоріжжю. Вибухи пролунали в кількох районах. Росіяни атакували територію одного з підприємств.

Читайте також:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ГСЧС Одеська область новини України новини Одеси пожежа атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Пошкодження значні": РФ атакувала об’єкт ДТЕК, люди залишились без світла

"Пошкодження значні": РФ атакувала об’єкт ДТЕК, люди залишились без світла

10:32Україна
Україна номінує Трампа на Нобелівську премію миру: Зеленський назвав умову

Україна номінує Трампа на Нобелівську премію миру: Зеленський назвав умову

10:31Україна
"Миру вже немає": у США не помітили, що Європа перебуває у стані війни - CNN

"Миру вже немає": у США не помітили, що Європа перебуває у стані війни - CNN

10:00Світ
Реклама

Популярне

Більше
Нова тактика РФ: які міста та області будуть без опалення та світла взимку, список

Нова тактика РФ: які міста та області будуть без опалення та світла взимку, список

"Романи були": вдівець Ніни Матвієнко розповів, як вона йому зраджувала

"Романи були": вдівець Ніни Матвієнко розповів, як вона йому зраджувала

Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

Китайський гороскоп на сьогодні 9 жовтня: Бикам - обман, Півням - занепокоєння

Китайський гороскоп на сьогодні 9 жовтня: Бикам - обман, Півням - занепокоєння

Останні новини

10:40

Кадри зі швидкої: відома співачка Lida Lee потрапила у серйозну ДТП

10:32

Ммовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

10:32

"Пошкодження значні": РФ атакувала об’єкт ДТЕК, люди залишились без світла

10:31

Україна номінує Трампа на Нобелівську премію миру: Зеленський назвав умову

10:00

"Миру вже немає": у США не помітили, що Європа перебуває у стані війни - CNN

Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - БондарєвПутін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв
09:58

Удар по залізниці: в Україні змінили рух потягів, є затримки

09:37

Трамп зробив нову заяву про війну в Україні: що сказавВідео

09:21

"Горить дедлайн": майор запасу розповів про загострення на ключовому напрямку

09:16

Красиві та стильні: Пугачова і Галкін здивували публічною появою

Реклама
09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 жовтня (оновлюється)

09:00

Війна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - Жмайло

08:38

Карта Deep State онлайн за 9 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:36

Від "чотирьох областей" до лінії фронту: Арестович терміново змінив свій "мирний план"Відео

08:30

Возз'єднання колишніх: Юрій Нікітін заговорив про ювілей зі Славою Камінською

08:26

Атаковано порт та енергетику: Одещину охопили пожежі, є постраждаліФото

08:10

Паливна криза в РФ набирає потужних обертівПогляд

07:30

"Війна в Газі закінчилася": підписано перший етап мирного плану Трампа

06:44

Дрони атакували Волгоградську область РФ: горить газопереробний завод

06:10

Як Україна значно розширила радіус своїх ударів по РФПогляд

06:00

Син Ніни Матвієнко розповів таємницю її смерті - що сталося насправді

Реклама
05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 15 секунд знайти 409

05:06

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - невдача, Терезам - несподіваний сюрприз

04:30

Подарунок Всесвіту: яких знаків зодіаку чекає щасливий момент 9 жовтня

04:08

Назвати всі - зможуть одиниці: вчені заявили про існування дев'яти видів опадівВідео

03:30

Плями та запах зникнуть: як правильно чистити шкіряну куртку вдома і не зіпсувати

02:30

Європу заморозить: катастрофічний сценарій колапсу океанічної течії

02:03

Популярна українська співачка розповіла про складнощі першої вагітності: "Тіло вже не твоє"

01:30

79-річна Шер переживає кризу з молодшим на 40 років бойфрендом - ЗМІ

00:54

Десятки БпЛА й КАБів атакують Сумщину: лунають вибухи, є поранені та загиблі

00:33

Ціла дивізія і чотири бригади: РФ різко перекинула сили для початку нового наступу

00:21

Уряд ухвалив постанову: з ким Україна запровадить множинне громадянство

08 жовтня, середа
23:54

Суворі заборони, які не можна порушувати: прикмети 9 жовтня

23:51

"Корява була зустріч": Лілія Подкопаєва висловилася про батька-росіянина

22:59

Добропільська операція ЗСУ: Зеленський розкрив реальні цифри втрат окупантів

22:55

"У мене відійшли води": жінка народила у прямому ефірі на очах у 29 тисяч людей

22:41

Чи змінить блекаут у Москві хід війни - експерт розвінчав ілюзії

22:30

Відома українська акторка порушила мовчання після тривожних новин про здоров'я

22:27

Трьох знаків зодіаку накриє хвиля удачі у жовтні – кого чекає фаза щастя

22:22

"Романи були": вдівець Ніни Матвієнко розповів, як вона йому зраджувала

22:19

Скільки ракет Tomahawk Україна може отримати від США - названо кількість

Реклама
22:17

З козацьких часів у Дніпрі була вулиця з "московським слідом": яка її нова назва

22:10

Долар раптово почав рости: новий курс валют на 9 жовтня

21:52

"Український нікчема": експерт жорстко розкритикував футболіста збірної України

20:37

Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

20:34

Трамп тримає козир у рукаві: як ракети Tomahawk можуть принести вигоду США

20:14

Один вид м'яса в Україні стрімко дорожчає - за рік ціни злетіли на 60%

19:48

Здогадуються одиниці: що насправді приховує "плавець" на даху авто

19:43

Про що думають коти, коли людина м’явкає – як вони розуміють слово "мяу"Відео

19:39

Вріже +2 та заливатиме всю Україну: регіони накриє потужний циклон

19:10

Результати наступу армії Путіна за перший тиждень жовтняПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія Ротару
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти