Атаковано порт та енергетику: Одещину охопили пожежі, є постраждалі

За попередньою інформацією постраждали 5 людей.

Удар РФ по Одещині / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками

Відомо про пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури

Без електропостачання залишилось понад 30 тис. абонентів

У ніч на 9 жовтня країна-агресор Росія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей знищено силами ППО, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, унаслідок атаки виникли пожежі в двох приватних будинках, адміністративній будівлі АЗС та порту.

"Ще 4 приватних будинки пошкоджено. В порту зайнялися контейнери з рослинною олією та деревʼяними пелетами", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією постраждали 5 людей. Усім надається медична допомога.

"Без електропостачання залишилось понад 30 тис абонентів. Підрозділи ДСНС та аварійні служби ліквідовують наслідки. Правоохоронці документують черговий зухвалий злочин РФ проти мирних жителів Одещини", - зауважив Кіпер.

Варто додати, що в ДСНС також повідомили, що масштабні пожежі спалахнули на Одещині через російську атаку безпілотниками.

"У ліквідації взяли участь 83 рятувальники, задіяно 18 одиниць пожежної техніки та пожежний робот ДСНС, а також 4 добровольців і 1 пожежне авто", - розповіли у відомстві.

Відключення світла через удар РФ

Мер міста Чорноморськ Василь Гуляєв заявив, що внаслідок атаки на Одещину було пошкоджено критичну інфраструктуру Чорноморська, наразі вона працює на генераторах.

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки. Критична інфраструктура наразі працює на генераторах. На цей момент інформації про загиблих немає, проте є постраждалі", - написав він.

Мер додав, що електропостачання у громаді відсутнє. Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням.

Підготовка РФ до атаки

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що росіяни можуть найближчим часом атакувати Україну крилатими та балістичними ракетами.

На його думку, це може статися вже протягом 48 годин.

Він також зауважив, що до запуску крилатих ракет типу "Калібр" готові три ракетоносії.

Ракети РФ / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що Росія змінила тактику ударів по Україні — тепер окупанти цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру та намагаються створити так звану "мертву зону" вздовж лінії фронту.

Відомо, що у ніч на 7 жовтня Росія атакувала Полтавщину дронами. Унаслідок влучання по об'єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарську споруду.

6 жовтня, російська армія вдарила по Запоріжжю. Вибухи пролунали в кількох районах. Росіяни атакували територію одного з підприємств.

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

