Мінус паливо для армії РФ: дрони ССО вразили Саратовський НПЗ

Анна Ярославська
16 жовтня 2025, 11:58
Українські дрони знову влучили в ціль на території країни-агресора.
Саратовський НПЗ, пожежа, дрон
Саратовський НПЗ потрапив під удар дронів ССО/ Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 22 окрема механізована бригада, pixabay.com

Коротко:

  • Підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали удару по Саратовському НПЗ
  • Завод забезпечує потреби російської армії
  • Це вже другий удар по цьому об'єкту за місяць - попередній був 16 вересня 2025 року

У ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій вразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії.

Як повідомили у пресслужбі Генштабу, Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств РФ. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти склав 4,8 млн тонн.

Підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил Росії.

"Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів військово-промислової бази Російської Федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію", - йдеться в повідомленні.

Дрони ССО вразили Саратовський НПЗ
Дрони ССО вразили Саратовський НПЗ / Фото: t.me/GeneralStaffZSU

У пресслужбі Сил спеціальних операцій додали, що Саратовський НПЗ раніше був відомий як завод "Крекінг". Входить до структури нафтової компанії "Роснефть".

"ССО вразили цей об'єкт рівно місяць тому, 16 вересня 2025 року. Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії з метою зупинки ворога", - йдеться в повідомленні.

Мінус паливо для армії РФ: дрони ССО вразили Саратовський НПЗ
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Успішні операції ЗСУ в тилу ворога - останні новини

Як писав Главред, підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки МО України атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Оператори 14-го окремого полку Сил безпілотних систем (СБС) спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу РФ.

У ніч на 9 жовтня безпілотники атакували місто Котово Волгоградської області РФ. На території підприємства "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод" виникли пожежі.

3 жовтня ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", розташований у місті Орськ Оренбурзької області країни-агресора Росії. Щонайменше два дрони влетіли в НПЗ.

Увечері 2 жовтня в Пермському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Імовірно, був атакований хімзавод "Азот" - найбільший виробник азотних добрив, який також використовується для виробництва вибухівки.

Удари по стратегічних цілях РФ: думка експерта

Політичний та економічний аналітик Тарас Загородній висловився щодо можливих цілей для далекобійних ударів України на території Росії.

Коментуючи перспективу атаки на так званий "ямальський хрест" - вузлову точку перетину російських газопроводів, він зазначив: "Багато що залежить від наших можливостей у виробництві ракет, оскільки подібні об'єкти в Росії ретельно охороняються і прикриваються засобами ППО".

Загородній вважає, що з часом загроза ударів по Ямальському хресту та інших стратегічно важливих об'єктах стане вагомим інструментом тиску на російську сторону.

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

