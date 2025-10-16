Рус
Трамп хоче створити "фонд перемоги" для України: The Telegraph розкрило деталі

Віталій Кірсанов
16 жовтня 2025, 09:58
Трамп, який раніше стверджував, що Зеленський "не володіє козирями" для військової перемоги, все частіше втрачає терпіння до диктатора Путіна.
Трамп хоче створити "фонд перемоги" для України
Трамп хоче створити "фонд перемоги" для України / Колаж: Главред, фото: 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОП

Що написано в матеріалі The Telegraph:

  • У США хочуть запровадити "тариф на російську нафту" для Китаю
  • У НАТО підтримують передачу ракет Tomahawk Україні

Президент США Дональд Трамп працює над створенням фонду перемоги України, який фінансуватиметься за рахунок нових тарифів на Китай. Він доручив міністру фінансів Скотту Бессенту обговорити цей план з європейськими колегами перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в п'ятницю, 17 жовтня. Про це пише The Telegraph.

Американський лідер, який раніше стверджував, що Зеленський "не володіє козирями" для військової перемоги, дедалі частіше втрачає терпіння до кремлівського диктатора Володимира Путіна, а його пропозиція про зміну підходу до війни в Україні стала помітною зміною позиції.

відео дня

Ця риторика прозвучала і в міністра оборони США Піта Хегсета, який на зустрічі міністрів оборони країн НАТО заявив, що США готові підтримати Київ "таким чином, як це можуть тільки Сполучені Штати", якщо Росія продовжить ухилятися від мирних переговорів.

ЗМІ пише, що обговорення в Брюсселі були зосереджені на можливому постачанні Україні далекобійних ракет Tomahawk і фінансуванні збройного опору країни під кінець четвертого року повномасштабної війни.

"Трамп доручив послу і мені повідомити наших європейських союзників, що ми підтримуємо ідею введення - назвіть це як хочете - "тарифу на російську нафту" для Китаю або "тарифу перемоги України" на Китай. Але наші українські та європейські союзники мають бути готові приєднатися. Ми відповімо, якщо наші європейські партнери будуть з нами", - заявив Бессент журналістам.

Повідомляється, що, згідно зі стратегією, буде запроваджено мито в 500% на імпорт із Китаю, а отримані кошти спрямують на озброєння української армії. План покликаний чинити максимальний економічний тиск на Путіна, чия військова машина залежить від підтримки Китаю, щоб змусити його сісти за стіл переговорів із Трампом і Зеленським.

Журналісти зазначають, що раніше ідея запровадити санкції проти Китаю за закупівлю російської нафти стикалася з опором європейських урядів. І, хоча НАТО назвав Пекін "ключовим пособником" війни Росії, багато країн альянсу, включно з Великою Британією, відмовилися вважати Китай ворогом.

Зброя для України

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив союзникам, що для фінансування ще одного року опору в 2026 році Україні потрібно 120 млрд доларів. На зустрічі в штаб-квартирі НАТО, яку співголовувала Велика Британія, обговорювалося, як зібрати половину цієї суми, яку, за словами Шмигаля, мають надати союзники Києва.

Другою "важливою темою" стали поставки далекобійних ракет. "Їхня назва всім відома", додав він. ЗМІ пише, що європейські джерела в НАТО заявили, що підтримують крок передачі ракет Tomahawk Україні, який дасть країні можливість завдавати ударів по російських цілях далеко за лінією фронту, але визнають, що рішення повністю залежить від президента США. Шмигаль зазначив, що таке рішення не може бути ухвалене на зустрічі міністрів оборони НАТО і має бути затверджене особисто Трампом і Зеленським.

Якщо Трамп погодиться, європейським країнам, імовірно, доведеться оплатити постачання і навчання через програму НАТО Purl, за якою американська зброя передається Україні коштом європейських урядів.

Чи дасть Трамп Tomahawk Україні: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов скептично оцінив шанси того, що США дійсно нададуть Україні ракети Tomahawk.

Експерт вважає, що Україна може отримати ці ракети після завершення військових дій.

"Думаю, що розмови про те, що Україна в найближчому майбутньому отримає американські ракети Tomahawk, найімовірніше, є просто балаканиною. Можливо, коли-небудь у перспективі, вже після припинення вогню, ми їх і отримаємо. А зараз Трамп використовує ці погрози виключно для тиску на Путіна, щоб той погодився на переговори і припинення вогню", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

Візит Зеленського до США - останні новини

У п'ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп проведе в Білому домі зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Раніше сам Зеленський заявив, що цього тижня зустрінеться у Вашингтоні з президентом Трампом.

"Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту", - сказав Зеленський.

Як пише Axios, лідери США та України обговорять, яку зброю слід передати Києву, включно з можливістю передачі ракет Tomahawk.

"Сторони обговорять, яку зброю слід постачати в Україну, зокрема, чи слід США постачати в охоплену війною країну ракети великої дальності Tomahawk, які кардинально змінять ситуацію", - пише видання.

Джерело Axios пояснило, що "є певні питання, які неможливо обговорити телефоном".

Інші новини:

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною консервативною газетою, яку видає в Лондоні Telegraph Media Group, а також яка поширюється у Великій Британії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого вебсайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф було запущено 1995 року. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп Удари вглиб РФ
