Хлопець купив стару коробку на барахолці і казково розбагатів

Чоловік навіть не підозрював, що став власником однієї з найрідкісніших колекцій у світі.

Хлопець купив коробку старих коміксів на розпродажі / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube, Jam Press

Житель Великої Британії випадково розбагатів після того, як на звичайному розпродажі купив коробку старих видань про Супермена.

Як повідомляє The Mirror, чоловік навіть не підозрював, що став власником однієї з найрідкісніших колекцій коміксів у світі.

У коробці виявилося 48 примірників видання This Island Bradman - унікальної історії, створеної 1988 року на замовлення британського бізнесмена Годфрі Бредмана. Комікс не випускався офіційно під брендом DC Comics: він був персональним подарунком синові Бредмана, Деніелу, до бар-міцви. У сюжеті Супермен навіть співпрацює з хлопчиком і його другом - як символ особливого сімейного зв'язку.

Спочатку було надруковано всього близько двох сотень копій. Більшість примірників роздали гостям свята, а решту розпорядилася знищити друкарня. Один зі співробітників, однак, вирішив забрати коробку додому - і саме вона через десятиліття опинилася на звичайній барахолці.

Під час локдауну новий власник випадково натрапив на покупки на своєму горищі і зрозумів, що має справу зі справжнім скарбом. Експерти аукціону Ewbank's оцінили кожну зі збережених копій у 3000 фунтів стерлінгів (близько 167 тисяч гривень) - навіть пошкоджені випуски можуть коштувати чималих грошей.

Чоловік придбав унікальну колекцію / Фото: Jam Press

"Фанати Супермена шукали цей загублений тираж майже сорок років. Такі історії трапляються раз у житті", - розповів експерт з коміксів Том Френсіс-Дюма.

Сам щасливчик вважав за краще залишитися анонімним і зізнався, що не може повірити у своє везіння. За його словами, купівля старих коміксів була просто актом ностальгії - але перетворилася на найвигідніше рішення його життя.

