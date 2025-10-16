В Україні почались екстрені відключення світла: в яких областях діють графіки

Наразі не можна спрогнозувати, скільки триватимуть обмеження.

Відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В деяких областях запровадженні аварійні відключення світла

Це сталось через удари РФ по енергетичній інфраструктурі

Можливе запровадження графіків обмеження для промислових споживачів

Зранку 16 жовтня в Україні почали запроваджувати графіки аварійних відключень світла. Причиною стали нові удари країни-агресора Росії по об’єктах енергетики.

Дніпропетровська область

В ДТЕК заявили, що за командою Укренерго у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення світла.

Полтавська область

Енергетики повідомили, що, за розпорядженням НЕК Укренерго, о 9:07 отримали команду на застосування двох черг графіків аварійних відключень світла.

Сумська область

Відомо, що на території Сумщини запровадили графіки аварійних відключень. За даними обленерго, наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів.

Київська область

В ДТЕК додали, що у Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення. Зазначається, що така команда надійшла від Укренерго.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині запроваджено графіки аварійних відключень. За даними обленерго, обмеження на території області діють від 09:21.

Удари по енергооб’єктах

В Укренерго розповіли, що вночі ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися.

"Через складну ситуацію в енергосистемі – у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

"Також з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України – ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг", - додали в Укренерго.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Чи можливий блекаут в Україні

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що росіянам не вдасться спричинити масштабні національні блекаути чи створити критичну ситуацію загальнодержавного масштабу.

Однак, він додав, що у смузі завширшки 100–120 км від лінії бойового зіткнення чи кордону аварійні відключення будуть звичним явищем.

Відключення світла - оствнні новини України

Як повідомляв Главред, причиною аварійних відключень електроенергії в Україні став різкий стрибок споживання на тлі похолодання, технічні роботи на атомних станціях і наслідки атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що в Україні можливі перебої з електропостачанням через нові атаки Росії по енергетичній інфраструктурі. Україна готова почати імпорт електроенергії з Європейського Союзу у разі потреби.

Експерт з міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар заявляв, що Росія змінила тактику і вибиває місцеві об'єкти енергетики в прикордонних і прифронтових регіонах, тобто на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

