Режим побудований на брехні: розкрито справжній вік Путіна та його мрії

Зазначається, що офіційна біографія Путіна - суцільна фальсифікація.

Ключові тези:

Путіну насправді виповнилось 75 років

Путін не марить відновленням Радянського Союзу

Диктатором керує тваринний страх опинитися за ґратами

7 жовтня російському диктатору Володимиру Путіну виповнилося не 73, а 75 років. Про це заявив голова фонду "Стоп Російський Терор" (США) Герман Обухов у коментарі OBOZ.ua.

За його словами, офіційна біографія Путіна - суцільна фальсифікація.

"Він народився 1950 року, а не як пишуть у Вікіпедії 1952-го. Про це написано велику книгу польської журналістки, яка проводила власне розслідування і зустрічалася з реальною матір’ю Путіна. Її вже немає в живих, вона померла в Грузії", - наголосив він.

На його думку, ця маленька брехня є лише краплею у морі великої брехні, на якій побудований весь режим.

Яка головна мрія Путіна

Обухов додав, що якщо хтось досі думає, що Путін марить відновленням Радянського Союзу, то це не так. Його мета набагато примітивніша.

"Він не може програти війну, він хоче дожити своє життя не у в’язниці — це очевидний висновок. Після того, що відбувалося протягом трьох років в Україні, цього прощати вже ніхто не буде", - підкреслив аналітик.

Він вважає, що диктатором керує не імперська велич, а тваринний страх опинитися за ґратами.

"Путін чудово розуміє, що перемогти у цій війні йому не вдасться. Тому його нинішня стратегія — затягнути час, аби уникнути нищівної поразки", - йдеться у заяві.

Хто може замінити Путіна

Політичний аналітик Ольга Курносова сказала, що якщо з Путіним раптово щось трапиться, за Конституцією прем'єр-міністр Михайло Мішустін має його заміщати.

"Це влаштує багатьох на перехідний період. Далі все залежить від того, як між собою домовляться клани, а головне - наскільки ця домовленість зможе влаштувати тих, із ким вестимуться переговори, коли вони почнуться", - підкреслила вона.

Володимир Путін - що відомо

Як повідомляв Главред, російського диктатора Володимира Путіна можуть усунути в країні-агресорці Росії шляхом палацового перевороту. Більшість російської еліти хотіла б повернути все назад або хоча б пом'якшити взаємовідносини з Європою і США.

Також відомо, що російський диктатор Володимир Путін раптово заговорив про свого наступника. Він навіть уточнив, що боротьба може бути між кількома кандидатами.

Читайте також:

Про персону: Герман Обухов Герман Обухов (нар. 27 листопада 1949 року в Челябінську, нині РФ) – політв'язень СРСР 1981-1987 років, автор п'яти книг, співзасновник Благодійного фонду "Відкриємо світ дітям" і фонду "Stop Inform Terror", пише Вікіпедія.

