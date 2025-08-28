Удар по НПЗ та важливих об’єктах РФ: в Генштабі розповіли про зухвалу операцію

Зазначається, що наслідки ураження наразі уточнюються.

https://glavred.net/war/udar-po-npz-i-vazhnym-obektam-rf-v-genshtabe-rasskazali-o-derzkoy-operacii-10693397.html Посилання скопійоване

ЗСУ уразили важливі об’єкти РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези:

ЗСУ уразили важливі об’єкти російських окупантів

Було атаковано Афіпський та Куйбишевський НПЗ

Також під удар потрапили склади боєприпасів та низка логістичних об’єктів

У ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів країни-агресора Росії. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки МО України атакували Афіпський НПЗ, що у Краснодарському краї РФ.

відео дня

"Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, задіяно у забезпеченні армії загарбників. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік. Зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкту", - йдеться у повідомленні.

Також підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗС України здійснили вогневе ураження Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області РФ.

"Підприємство випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, всього – понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність переробки 7 млн тонн нафти на рік. Зафіксовано вибухи та пожежу на території заводу", - зауважили у відомстві.

Там додали, що під удар ЗСУ також потрапили склади боєприпасів та низка логістичних об’єктів Росії, які задіяні у забезпеченні армії РФ.

"Об’єкти розташовані як безпосередньо у РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється", - підсумували у Генштабі.

Наслідки ударів по російських НПЗ

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко говорить, що українські удари по нафтопереробних заводах Росії вже дають результати.

Так, за його словами, в окупованому Криму, Забайкальському окрузі та Читинській області, вже є проблеми з бензином.

Він також припускає, що удари по НПЗ триватимуть.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по території Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, в ніч на 28 серпня в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський та Новокуйбишевський.

Також відомо, що 21 серпня Сили безпілотних систем ЗСУ уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області країни-агресора Росії.

У цей день дрони також атакували і Воронезьку область РФ. Місцеві жителі повідомляли про атаку на село Журавка. Було пошкоджено об'єкт енергетики. Без електрики залишилися кілька сіл.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред