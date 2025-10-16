Рус
Мокрий сніг накриє навіть Київ: коли різко похолоднішає до +4 градусів

Марія Николишин
16 жовтня 2025, 15:58
Синоптикиня попередила, що в Україні різко зміниться погода.
Прогноз погоди в Україні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у п’ятницю
  • Коли може випасти мокрий сніг

Погода в Україні у п’ятницю, 17 жовтня, буде досить теплою, але через кілька днів відчутне похолодання охопить всю країну. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Вона наголосила, що українцям варто вже готуватись до зміни погоди.

Погода в Україні

За її словами, завтра, 17 жовтня, в Україні ще буде досить тепло та без опадів. Лише на Вінниччині, Черкащині та на Волині можливі не істотні опади.

Погода 17 жовтня / фото: meteoprog

"18-го жовтня атмосферні фронти підкачають ближче до нас дощі з північного заходу Європи, посилиться вітер, ще буде тепло, проте все ж почне знижуватися температура повітря на заході України", - йдеться у повідомленні.

Погода 18 жовтня / фото: meteoprog

Діденко наголосила, що вже 19 жовтня відчутне похолодання охопить практично всю Україну.

"Денна температура повітря знизиться до +4…+8 градусів! Трохи тепліше ще побуде на півдні та сході України. І дощ, який також очікується протягом 19-го жовтня, при такій низькій температурі повітря, звісно, може переходити у мокрий сніг", - зауважила синоптикиня.

Погода 19 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 17 жовтня передбачається комфортна погода із температурою повітря до +12, +13 градусів. Без опадів.

18 жовтня у столиці буде ще тепліше, до +14 градусів, проте вже з дощем.

Однак 19 жовтня очікується різка зміна погоди, у Києві вдень температура повітря знизиться до +4 градусів, а дощ може переходити у мокрий сніг.

Діденко підкреслила, що потеплішає орієнтовно з 22-го жовтня.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Коли в Україні вдарять морози

Народний синоптик Станіслав Щедрін розповідав, що значне похолодання прийде у перших числах листопада.

Водночас, "зимову" погоду, за його словами, варто очікувати наприкінці другої декади листопада.

"Вже будуть і нічні морози, заморозки та похолодання", - підкреслив він.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження на 16-17 жовтня в Україні - І рівень небезпечності. Вночі очікуються сильні заморозки - 0-3 градуси.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що в найближчі дні, 16-17 жовтня, погода в Україні буде сухою та теплою. Масштабна антициклонічна смуга блокуватиме доступ опадів.

Синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні протягом тижня, 13-19 жовтня, буде спокійною. Водночас очікуються невеликі дощі та туман.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

