"І ніхто не знав": Леся Нікітюк показала фото таємної вагітності

Леся Нікітюк показала себе під час вагітності / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Леся Нікітюк показала архівне фото

Як виглядала ведуча під час вагітності

Відома українська ведуча Леся Нікітюк опублікувала новий знімок у своєму Instagram, який зробила під час своєї таємної вагітності. Зірка сама здивувалась, як їй вдалось приховувати від прихильників цей ніжний стан аж до самих пологів.

Ведуча зробила селфі у ванній кімнаті готельного номеру. Леся була одягнена у спокусливе тілесно-чорне боді, яке підкреслювала її струнку фігуру та вагітний животик. Як повідомила Нікітюк, знімок був зроблений сім місяців тому.

"Сім місяців тому в тому самому готелі. І ніхто не знав. Аж не віриться", — зізналась знаменитість.

Леся Нікітюк під час вагітності сином / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Леся Нікітюк — вагітність

Українська телеведуча Леся Нікітюк у червні 2025 року вперше стала мамою, народивши сина. Чутки про її "цікавий стан" ширилися від початку року, але зірка тривалий час їх приховувала, підтвердивши вагітність лише на останніх тижнях. Батьком дитини та нареченим телеведучої є військовослужбовець Дмитро Бабчук, з яким вони заручилися у січні 2025 року. Леся Нікітюк продовжує тримати в секреті ім'я сина.

Раніше Главред розповідав, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк могла приховати, що уже вийшла заміж. У ефірі програми "Хто зверху?" її співведучий Володимир Дантес натякнув, що знаменитість уже зіграла весілля.

Також наречений Лесі Нікітюк Дмитро Бабчук поділився незвичним селфі, зробленим у дзеркалі ліфта. На знімку він упевнено позує перед камерою, тоді як Леся ніжно доглядає сина, нахилившись над дитячим візочком — щирий момент із повсякденного життя молодих батьків чотиримісячного малюка.

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

