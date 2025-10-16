Домогосподарка залишила матері кота, а через місяць не впізнала його: що сталося з домашнім улюбленцем

Мама Ліни, яка вже доглядала двох своїх кішок, поставилася до нового "онука" з надмірним завзяттям.

https://glavred.net/life/hozyayka-ostavila-mame-kota-i-ne-uznala-ego-cherez-mesyac-chto-proizoshlo-s-pitomcem-10706936.html Посилання скопійоване

Господиня не впізнала свого кота / Колаж Главред, фото Pexels/Muhammed Şahin, Pexels/大 董

Ви впізнаєте:

Вирушаючи в поїздку, господиня залишила кота на піклування матері

Після повернення додому на неї чекав несподіваний сюрприз

Художниця Ліна Редфорд, вирушаючи в поїздку, вирішила на місяць залишити свого рудого кота Сінбада на піклування матері.

Однак після повернення додому на неї чекав несподіваний сюрприз - вихованець змінився до невпізнання, про що Ліна розповіла виданню Newsweek.

відео дня

Виявилося, що за час її відсутності кіт значно додав у вазі. Мама Ліни, яка вже доглядала двох своїх кішок, поставилася до нового "онука" з надмірним завзяттям - і, як пізніше зізналася, активно експериментувала з кормами, підбираючи, за її словами, "нові смаки і бренди".

Коли власниця вперше побачила фото Сінбада, надіслане мамою, вона не повірила своїм очам - кіт здавався таким округлим, що Ліна вирішила, ніби знімок згенерований нейромережею. Але реальність виявилася куди прозаїчнішою: турбота бабусі вилилася в зайві кілограми.

У підсумку активний і рухливий Сінбад всього за місяць перетворився на вгодованого "домашнього гурмана", і тепер господині належить повернути його до колишньої форми.

/ Скріншот

Кішка перехитрила господиню: як це було

Коли жінка прийшла з кішкою на прийом до ветеринара, фахівець порадив скинути вихованці близько двох кілограмів - для цього рекомендувалися регулярні прогулянки, але на практиці все пішло не за планом.

/ Главред

Господиня, на ім'я Аннабель, вивела свою улюбленицю Лу на вулицю в шлейці. Однак на свіжому повітрі кішка зробила лише кілька кроків і... плюхнулася на землю. Замість прогулянки Лу влаштувалася на сонечку, ліниво перекочуючись з боку на бік. Схоже, ідея активного способу життя її не надихнула - вона вибрала розслаблення і тепло, явно не поділяючи ентузіазму з приводу схуднення.

Раніше Главред писав про те, чому собаки облизують обличчя, руки або ноги господарів. Облизування - це лише один із численних способів, якими собаки висловлюють свої почуття і спілкуються з господарями.

Як повідомлялося раніше, жінка завела звичайне кошеня і обімліла, коли воно виросло. Згодом виявилося, що кішка на прізвисько Фета належить до незвичайної та рідкісної породи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, скільки кольорів розрізняють собаки. Є кілька кольорів, які собаки бачать найчіткіше.

Вас також може зацікавити:

Про джерело: Newsweek Newsweek - щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один із трьох найбільших щотижневих журналів країни. Друкувався у Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, Близькому Сході, Африці та Азії. В інших країнах світу виходив на 12 різних мовах. За розповсюдженням і тиражем був другим найбільшим виданням серед тижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний лише онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek дає детальний аналіз, новини та думки щодо міжнародних питань, технології, бізнесу, культури і політики, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред