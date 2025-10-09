Дрони атакували Волгоградську область РФ: горить газопереробний завод

Метою атаки, ймовірно, став "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод".

Волгоградський НПЗ потрапив під удар дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress, t.me/exilenova_plus

Коротко:

У РФ прогриміли вибухи

Метою атаки дронів став "ЛУКОЙЛ-КГПЗ"

На території підприємства спалахнула пожежа

У ніч на 9 жовтня безпілотники атакували місто Котове Волгоградської області РФ. На території підприємства "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод" виникли пожежі.

Як повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, у Котовському районі внаслідок "падіння уламків збитих БпЛА сталося загоряння на об'єктах паливно-енергетичного комплексу".

Місцеві пабліки та очевидці повідомляють, що метою атаки став "ЛУКОЙЛ-КГПЗ".

Дивіться відео - На Волгоградському НПЗ спалахнула пожежа:

Супутникові знімки NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) підтверджують пожежу на території підприємства.

Скріншот / firms.modaps.eosdis.nasa.gov

Удари по російських НПЗ - останні новини

Як писав Главред, 6 жовтня в Тюмені прогриміли потужні вибухи - місто розташоване за 2000 кілометрів від українського кордону. Таким чином було встановлено новий рекорд дальності польоту. Відомо, що в РФ пошкоджено нафтопереробний завод.

3 жовтня ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", розташований у місті Орськ Оренбурзької області країни-агресора Росії. Щонайменше 2 дрони влетіли в НПЗ.

Увечері 2 жовтня в Пермському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Імовірно, був атакований хімзавод "Азот" - найбільший виробник азотних добрив, який також використовується для виробництва вибухівки.

26 вересня дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Енергетична блокада Москви має стати ціллю: думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар вважає, що Україні потрібно розширювати коло об'єктів ураження на території РФ.

"З 2023 року ми завдавали ударів переважно по нафтопереробних потужностях РФ, зараз б'ємо частково і по нафтотранспорт. Було завдано буквально кілька ударів по енергосистемі, але це були локально чутливі удари, не більше того. І це при тому, що Росія системно атакувала й атакує наші об'єкти генерації та енергосистеми. Ми ж росіян тільки пощипали", - сказав Гончар в інтерв'ю Главреду.

Гончар упевнений, що варіант енергетичної блокади столичного регіону РФ, тобто Москви та області, має стояти на порядку денному.

"Тому що територія Росії величезна, всю її ми не можемо охопити, та й у цьому немає необхідності. Усі "виплодки пекла" сидять у Москві, тому треба просто погасити столицю РФ", - упевнений експерт.

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

