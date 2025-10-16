"Соромився сам себе": Дорн зізнався, чому більше не говорить українською

Співак Іван Дорн соромився говорити українською.

Український співак Іван Дорн, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав з України й досі намагається "сидіти на двох стільцях", знову опинився у центрі скандалу через свої висловлювання про українську мову. В інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю артист поділився, що спроби перейти на державну мову викликали у нього почуття сорому.

За словами співака, він ніколи повністю не переходив на українську й удома продовжував спілкуватися російською. Водночас Іван визнав, що докладав певних зусиль, аби в публічному просторі частіше користуватися державною мовою.

"Я точно почав сміливіше говорити нею разом зі своїми друзями, які повністю перейшли на українську. Тому що до цього це якось було менш сміливо. Я ніби соромився сам себе українською мовою. Потім перестав це робити, тому що це перестали робити всі. Але повноцінно я не переходив на неї... У сім'ї я говорив російською", - розповів Дорн.

Попри це, співак продовжує створювати й просувати свою російськомовну творчість, адже вважає, що саме така музика зараз потрібна суспільству. Свою позицію він пояснює власними внутрішніми відчуттями.

"Я по собі орієнтуюся в цілому. Я зчитую соціум, звісно, і його біль, і потім це відображаю у своїй музиці. Коли ти розумієш, що в мене є запит на це, напевно, є й у соціуму запит на те, щоб почути це. Я завжди орієнтувався на таке відчуття, на певну інтуїцію всередині. Ось тому я подумав, що настав час, напевно", — заявив Дорн.

Іван Дорн — позиція

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, український співак Іван Дорн виїхав за кордон. Звідти він засудив дії РФ і почав організовувати благодійні концерти на підтримку України. Артист активно виступає за межами країни, однак постійно стикається з критикою — як через участь у заходах разом із росіянами-опозиціонерами, так і через небажання повністю перейти на українську мову у своїй творчості. Сам Дорн пояснює, що не повертається в Україну, бо побоюється, що через мобілізацію не зможе знову виїхати за кордон.

Раніше Главред повідомляв, що український співак Іван Дорн дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Дорн відверто розповів, що через рішення сидіти на двох стільцях його більше не сприймають ні в Україні, ні в РФ. Він вважає, що таким чином вийшов за межі обох країн.

Також співак Іван Дорн, який втік за кордон під час повномасштабної війни, заявив, що продовжує виступати російською мовою. Дорн також розповів, що веде два музичні проєкти паралельно: основний - російськомовний, та напіванонімний - різними мовами.

Про персону: Іван Дорн Іван Олександрович Дорн - український співак, музикант, автор пісень, продюсер, діджей, актор і телеведучий. Засновник і директор будинку культури та музичного видавництва Masterskaya, повідомляє "Вікіпедія".

