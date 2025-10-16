Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Соромився сам себе": Дорн зізнався, чому більше не говорить українською

Христина Трохимчук
16 жовтня 2025, 13:13
103
Співак Іван Дорн соромився говорити українською.
Іван Дорн
Іван Дорн про українську мову / колаж: Главред, скрін з відео

Ви дізнаєтесь:

  • Іван Дорн дав інтерв'ю російському журналісту
  • Чому співак соромився говорити українською

Український співак Іван Дорн, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав з України й досі намагається "сидіти на двох стільцях", знову опинився у центрі скандалу через свої висловлювання про українську мову. В інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю артист поділився, що спроби перейти на державну мову викликали у нього почуття сорому.

За словами співака, він ніколи повністю не переходив на українську й удома продовжував спілкуватися російською. Водночас Іван визнав, що докладав певних зусиль, аби в публічному просторі частіше користуватися державною мовою.

відео дня
Іван Дорн
Іван Дорн соромився говорити українською / скрін з відео

"Я точно почав сміливіше говорити нею разом зі своїми друзями, які повністю перейшли на українську. Тому що до цього це якось було менш сміливо. Я ніби соромився сам себе українською мовою. Потім перестав це робити, тому що це перестали робити всі. Але повноцінно я не переходив на неї... У сім'ї я говорив російською", - розповів Дорн.

Попри це, співак продовжує створювати й просувати свою російськомовну творчість, адже вважає, що саме така музика зараз потрібна суспільству. Свою позицію він пояснює власними внутрішніми відчуттями.

Іван Дорн
Іван Дорн вважає, що українцям потрібна творчість російською / скрін з відео

"Я по собі орієнтуюся в цілому. Я зчитую соціум, звісно, і його біль, і потім це відображаю у своїй музиці. Коли ти розумієш, що в мене є запит на це, напевно, є й у соціуму запит на те, щоб почути це. Я завжди орієнтувався на таке відчуття, на певну інтуїцію всередині. Ось тому я подумав, що настав час, напевно", — заявив Дорн.

Іван Дорн — позиція

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, український співак Іван Дорн виїхав за кордон. Звідти він засудив дії РФ і почав організовувати благодійні концерти на підтримку України. Артист активно виступає за межами країни, однак постійно стикається з критикою — як через участь у заходах разом із росіянами-опозиціонерами, так і через небажання повністю перейти на українську мову у своїй творчості. Сам Дорн пояснює, що не повертається в Україну, бо побоюється, що через мобілізацію не зможе знову виїхати за кордон.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український співак Іван Дорн дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Дорн відверто розповів, що через рішення сидіти на двох стільцях його більше не сприймають ні в Україні, ні в РФ. Він вважає, що таким чином вийшов за межі обох країн.

Також співак Іван Дорн, який втік за кордон під час повномасштабної війни, заявив, що продовжує виступати російською мовою. Дорн також розповів, що веде два музичні проєкти паралельно: основний - російськомовний, та напіванонімний - різними мовами.

Вас може зацікавити:

Про персону: Іван Дорн

Іван Олександрович Дорн - український співак, музикант, автор пісень, продюсер, діджей, актор і телеведучий. Засновник і директор будинку культури та музичного видавництва Masterskaya, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Іван Дорн новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

14:36Україна
Якщо Україна отримає "Томагавки", хто керуватиме ними - FT дізнався деталі

Якщо Україна отримає "Томагавки", хто керуватиме ними - FT дізнався деталі

12:58Україна
Мінус паливо для армії РФ: дрони ССО вразили Саратовський НПЗ

Мінус паливо для армії РФ: дрони ССО вразили Саратовський НПЗ

11:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
Молоду учасницю "Голосу" викрали і вбили заради органів

Молоду учасницю "Голосу" викрали і вбили заради органів

В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати

В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати

Євро продовжує шалено рости: новий курс валют на 16 жовтня

Євро продовжує шалено рости: новий курс валют на 16 жовтня

Почалися відключення світла по всій Україні - скільки не буде електроенергії

Почалися відключення світла по всій Україні - скільки не буде електроенергії

Відключення світла в Україні - графіки на 16 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 16 жовтня (оновлюється)

Останні новини

14:36

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

14:33

"І ніхто не знав": Леся Нікітюк показала фото таємної вагітності

14:13

"Витягали з будинку для літніх людей": що сталося з Кларою Новіковою

13:59

Українські князівни в Європі: як політичні шлюби змінювали хід історії

13:57

Домогосподарка залишила матері кота, а через місяць не впізнала його: що сталося з домашнім улюбленцем

В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав датиВ Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати
13:55

"Український колібрі": в Україні виявили унікальну комаху

13:51

14 образів Кузнєцової, дебют Парастаєва і зіркова офісна командна: знімання ромкому "Випробувальний термін" завершено

13:36

Перший тизер "Тихої Нави": Київстар ТБ готує прем’єру нового детективного трилера

13:36

Варто перевірити себе та близьких: ознаки енергетичного вампіра та способи захисту

Реклама
13:31

До зими українцям виплатять по 6 500 гривень: як отримати допомогу

13:22

Публічні заяви Гетманцева є наслідком професійної некомпетентності - економіст

13:13

"Соромився сам себе": Дорн зізнався, чому більше не говорить українською

13:11

Шикарний торт за 15 хвилин: легше й не придумаєшВідео

13:01

Такого у США не знайдеш: за чим там найбільше сумують українці

12:58

Якщо Україна отримає "Томагавки", хто керуватиме ними - FT дізнався деталі

12:35

Казати "по большому счету" не варто: знайдено влучний переклад фразиВідео

12:24

Хлопець купив стару коробку на барахолці і казково розбагатів

12:16

Секрети краси Наді Дорофєєвої: 6 звичок допоможуть виглядати як зірка

12:12

"Від токсичних стосунків": Катерина Бужинська приголомшила своєю сповіддю

11:58

Показ Victoria's Secret відкрила вагітна модель: феєричне відео

Реклама
11:58

Мінус паливо для армії РФ: дрони ССО вразили Саратовський НПЗ

11:55

"Слава Богу є": що відбувається у шлюбі Лорак насправді

11:54

Режим побудований на брехні: розкрито справжній вік Путіна та його мрії

11:46

Окупанти в авральному режимі прискорюють будівництво госпіталю в Криму - "Атеш"

11:26

Михайло Поплавський: Створюйте власний український бренд!Відео актуально

11:11

"Сподобалося": Валерій Маркус зіграв весілля і вперше показав дружину

11:11

Шухнін Антон Сергійович: біографія та досьє досьє

11:10

"Русскій язик не нападал": Марію Бурмаку довели до сліз у потязі

11:03

Шокуюча причина: від чого померла Даян Кітон

10:56

"Їхній час добіг кінця": Том Круз припинив стосунки з молодою актрисою - ЗМІ

10:54

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 жовтня (оновлюється)

10:35

Китайський гороскоп на завтра 17 жовтня: Бикам - сварки, Собакам - помста

10:34

Касетні "Шахеди" і "полювання" на рятувальників: РФ перейшла до нової тактики тероруФото

10:12

Відключення світла в Україні - графіки на 16 жовтня (оновлюється)

10:09

"Наш день D": Коваленко назвав умову перемоги України у війні з РФВідео

10:08

Головні тренди осені 2025: 10 універсальних речей, які необхідні у гардеробі

10:04

"Боровся до останнього": у Мюнхені помер відомий український ресторатор

10:00

Хочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – Мережко

09:58

Трамп хоче створити "фонд перемоги" для України: The Telegraph розкрило деталі

09:55

Jerry Heil приголомшила шанувальників зізнанням про залежності - деталі

Реклама
09:51

В Україні почались екстрені відключення світла: в яких областях діють графіки

09:33

Росіяни залишились без світла: невідомі дрони завітали в Саратов і ВолгоградВідео

09:18

РФ атакувала об'єкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині: роботу зупиненоФото

09:10

"Без уколів і підтяжок": 69-річна Наталія Сумська показала своє чесне фото

09:07

Кохання всього життя: які знаки зодіаку закохуються глибше за всіх

08:43

Карта Deep State онлайн за 16 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:39

Куп’янськ під загрозою: відомо, чи є ризик повної окупації міста

08:18

Виступ у Конгресі та переговори з Трампом: відомі деталі візиту Зеленського до США

08:10

Орбан в гарячці: чому угорський премʼєр прикривається проблемами УкраїниПогляд

07:21

РФ готує другу фазу агресії: у Фінляндії попередили про нову загрозу

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти