Показ Victoria's Secret відкрила вагітна модель: феєричне відео

Жасмін Тукс продемонструвала свій оголений вагітний живіт.

https://glavred.net/starnews/pokaz-victoria-s-secret-otkryla-beremennaya-model-feerichnoe-video-10706891.html Посилання скопійоване

Вагітна модель Victoria's Secret / Колаж Главред, скріншот

Коротко:

Який вигляд мала вагітна модель

Що на ній було вдягнуто

Американська модель і "ангел" "Victoria's Secret" Жасмін Тукс продемонструвала свій оголений вагітний живіт, відкриваючи в середу показ Victoria's Secret Fashion Show 2025.

Як повідомляє Page Six, пологи мають відбутися наприкінці цього року.

відео дня

34-річна супермодель сяяла в комплекті спідньої білизни тілесного кольору, доповненому сітчастою сукнею міді та великою багато прикрашеною перлиною.

Вона впевнено крокувала знаменитим подіумом, демонструючи свою вагітність.

У якийсь момент вона повернулася боком, щоб обійняти свій живіт, і обдарувала всіх сліпучою посмішкою.

Тукс уже виховує дворічну доньку Мію Вікторію від свого чоловіка Хуана Давида Борреро. Вони одружені з вересня 2021 року.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав про причини, через які американо-канадська акторка, продюсерка й активістка Памела Андерсон уже понад два роки дотримується політики "без макіяжу".

Також 60-річна британська акторка, модель і бізнесвумен Елізабет Герлі розкрила свій головний секрет ідеальних фото, яким вона користується регулярно.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Жасмін Тукс Жасмін Тукс - американська модель і "ангел" "Victoria's Secret". Народилася і виросла в місті Хантінгтон-Біч, Каліфорнія. У модельному бізнесі з 15 років. З квітня 2015 року є обличчям ("ангелом") Victoria's Secret. У 2016 році удостоїлася честі вийти на подіум в ексклюзивному Fantasy Bra для дефіле Victoria's Secret.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред