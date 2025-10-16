Показ Victoria's Secret відкрила вагітна модель: феєричне відео

Коротко:
Американська модель і "ангел" "Victoria's Secret" Жасмін Тукс продемонструвала свій оголений вагітний живіт, відкриваючи в середу показ Victoria's Secret Fashion Show 2025.
Як повідомляє Page Six, пологи мають відбутися наприкінці цього року.
34-річна супермодель сяяла в комплекті спідньої білизни тілесного кольору, доповненому сітчастою сукнею міді та великою багато прикрашеною перлиною.
Вона впевнено крокувала знаменитим подіумом, демонструючи свою вагітність.
У якийсь момент вона повернулася боком, щоб обійняти свій живіт, і обдарувала всіх сліпучою посмішкою.
Тукс уже виховує дворічну доньку Мію Вікторію від свого чоловіка Хуана Давида Борреро. Вони одружені з вересня 2021 року.
Вас також може зацікавити:
Про персону: Жасмін Тукс
Жасмін Тукс - американська модель і "ангел" "Victoria's Secret". Народилася і виросла в місті Хантінгтон-Біч, Каліфорнія. У модельному бізнесі з 15 років. З квітня 2015 року є обличчям ("ангелом") Victoria's Secret. У 2016 році удостоїлася честі вийти на подіум в ексклюзивному Fantasy Bra для дефіле Victoria's Secret.
