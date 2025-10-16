"Український колібрі": в Україні виявили унікальну комаху

Українці нещодавно побачили "українського колібрі" - бражника.

Комаху помітили на Черкащині / колаж: Главред, фото: Fb Комахи України

Комаху помітили в Черкаській області 15 жовтня

Комаху досить складно спіймати

В Україні є чимало унікальних комах, які зустрічаються навіть у доволі холодну пору осені. Так, українці нещодавно побачили "українського колібрі" - бражника. Про це повідомляють у каналі "Комахи України".

Зазначається, що помітили комаху в Черкаській області 15 жовтня.

У коментарях багато користувачів зазначили, що на фото зображений бражник язикан. Його досить складно зловити, адже швидкість комахи дуже висока. Саме тому його прозвали "українським колібрі".

Деякі українці підкреслили, що комаха ймовірніше замерзла, тому не така швидка, як зазвичай. Однак, враховуючи холодну погоду, це не дивно.

Більшість людей вважає, що кімнатні мухи, яких у теплу пору року можна побачити в приміщеннях і на вулиці, можуть кусати людей. Але насправді це не так. Саме кімнатні мухи не можуть когось кусати. Однак таку тінь на їхню репутацію кинув зовсім інший вид мух, і саме ці комахи збили з пантелику людей, змушуючи їх боятися укусів від мух усіх видів.

Главред розповідав, що в міста України тепер залітає хижий небезпечний птах. У містах хижі птахи полюють на голубів і горобців, які збираються біля місць годування, де люди залишають зерно та інші харчові відходи.

Нещодавно у Вінницькій області рибалка виловив на озері "Аквамарин" величезну щуку вагою майже 4 кг. Ефектного та хижого вигляду жуку надає світло-оливкова луска з темними плямами та смугастими переливами.

Бражник Бражник - метелик із родини бражникових, подібний до колібрі, харчується нектаром, зависаючи біля квітів. Здійснює далекі сезонні міграції, може розвивати швидкість до 80 км/год. Досить часто бражника можна побачити на узліссях. Цей вид здатний до тривалої міграції. Утворює два покоління на рік. Дорослі особини зимують у щілинах дерев. Можуть вилітати попоїстися навіть узимку в сонячну погоду. Розмах крил бражника - 38-50 мм. Передні крила - сірі, з поперечним малюнком, задні - яскраво-помаранчеві, мають темну облямівку. Черевце закінчується пензликом, що зовні нагадує хвіст птаха, через що комаха стає схожою на колібрі.

