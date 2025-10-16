"Наш день D": Коваленко назвав умову перемоги України у війні з РФ

Кремль здатний вдарити по Європі, але це прискорить поразку Росії.

Експерт пояснив, чому війна Росії з НАТО вигідна Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Головні тези:

Росія може відкрити другий фронт

У Москви є потенціал створити угруповання в 100-150 тис. осіб для нової війни в Європі

Якщо РФ нападе на країну НАТО, це зіграє на руку Україні

Країна-агресор Росія може накопичити сили та відкрити другий фронт проти однієї з країн НАТО. Такий розвиток подій цілком влаштує Україну. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він пояснив, звідки Кремль міг би взяти ресурси для нової агресії. За його словами, росіяни можуть припинити використовувати танки в Україні в тій кількості, як раніше. У цьому випадку вони зможуть накопичити 2-2,5 тисячі танків і приблизно стільки ж ББМ.

"Це буде накопичений потенціал: те, що у них є, а також те, що вони відновлять. Крім того, в Росії стартує цілорічна мобілізація, а це плюс приблизно 500 тисяч людського ресурсу за рік. Там є і добровільна мобілізація - 30 тисяч осіб на місяць, тобто за рік приблизно 350 тисяч. Тому за підсумками 2026 року в них може бути потенціал 850 тисяч+. І це крім тих 700 тисяч, які вже воюють в Україні", - сказав Коваленко.

"Росія може наростити чисельність свого угруповання в Україні до 800-900 тисяч осіб, а також створити угруповання чисельністю 100-150 тисяч для війни з однією з країн Європи", - прогнозує експерт.

При цьому, на його думку, якщо РФ відкриє другий фронт проти Заходу, це буде на руку Україні.

"Нас це влаштовує. Якщо почнеться війна Росії з НАТО, це означатиме розпорошення її ресурсів і більш швидке виснаження. Можливо, для когось це прозвучить аморально, але це правда: якщо Росія почне війну з НАТО, нас це буде повністю влаштовувати. Це буде наш день "Д". Нарешті. Напевно, тоді цивілізований Захід нарешті почне адекватно відповідати на загрози з боку Росії", - резюмував Коваленко.

Війна Росії проти НАТО - останні новини

Як писав Главред, міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що Росія нарощує війська поблизу кордонів Євросоюзу і готується до другої фази військової агресії. За його словами, навіть після закінчення війни в Україні Росія все ще становитиме загрозу для Європи.

Москва створює інформаційний ґрунт для можливої агресії проти НАТО. Кремлівські чиновники активізували використання ідеологічних наративів, спрямованих проти країн Балтії. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, таку саму риторику застосовували в РФ перед початком війни проти України.

Раніше в ISW повідомили, що Москва перейшла до так званої "фази нуль" - етапу інформаційної та психологічної підготовки до ймовірної майбутньої війни Росії та НАТО.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі генерал Бен Годжес заявив, що в разі нападу країни-агресора РФ на одного з членів НАТО, військові об'єкти РФ у Калінінграді та Севастополі будуть знищені в перші ж години.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

