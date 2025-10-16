"Сподобалося": Валерій Маркус зіграв весілля і вперше показав дружину

Валерій Маркус уже не холостяк.

https://glavred.net/stars/ponravilos-valeriy-markus-sygral-svadbu-i-vpervye-pokazal-zhenu-10706873.html Посилання скопійоване

Валерій Маркус зіграв весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерій Маркус

Ви дізнаєтеся:

Валерій Маркус показав дружину на весіллі

У якій сукні вона була

Український військовий і колишній головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус відсвяткував своє весілля і вперше показав фото з дружиною.

На своїй сторінці в соцмережах військовий опублікував знімок зі святкування, але, на жаль, не засвітив обличчя дружини.

відео дня

На знімку Маркус позував у костюмі, а його дружина в елегантній весільній сукні з довгою фатою, показавшись спиною до камери.

"Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років шлюбу. Сподобалося", - написав військовий.

Валерій Маркус із дружиною / фото: скрін instagram.com, Валерій Маркус

Виявляється, Валерій одружився ще три роки тому, але весілля зіграв тільки зараз.

Нагадаємо, Валерій повідомив про одруження ще в лютому 2023 року. Очевидно, він просто уклав шлюб із коханою, але весілля не святкував. Наразі невідомо, хто ж став дружиною Маркуса, він навіть приховує її обличчя.

Валерій Маркус / фото: instagram.com, Валерій Маркус

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, молодша дочка Ігоря Ніколаєва відсвяткувала 10-річчя, але глава сімейства не зміг привітати її особисто. Ніколаєв поїхав від сім'ї на гастролі та привітав доньку тільки в соцмережах.

А також Алла Пугачова і Максим Галкін відвідали виставу Семена Трескунова і Олексія Кортнєва. До речі, Пугачова і Галкін періодично відвідують різні концерти і вистави знаменитостей, які виїхали жити з Росії за кордон.

Вас може зацікавити:

Про персону: Валерій Маркус Валерій Маркус - головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Магура", учасник російсько-української війни, письменник і мандрівник. У 2014 році у складі 25-ї ОПДБр Валерій Маркус брав участь у боях за визволення Краматорська, Жданівки, Вуглегірська, Шахтарська, Добропілля, Комунара та Дебальцевого. Після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року воював у складі 30-ї ОМБр розвідником. Лідер серед військових за загальною кількістю підписників у соцмережах. Автор бестселера "Сліди на дорозі".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред