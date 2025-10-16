"Русскій язик не нападал": Марію Бурмаку довели до сліз у потязі

Ви дізнаєтесь:
- Марія Бурмака зустрілась з прихильницями "русского міра"
- Якою була реакція співачки
Відома українська співачка Марія Бурмака зіштовхнулась з прихильницями "русского міра" під час своєї подорожі у потязі. В Facebook артистка поділилась своєю емоційною реакцією на подію.
Співачка розповіла, що опинилася в одному купе з двома жінками похилого віку, які спілкувалися російською мовою. За словами Марії, вона намагалася донести до них, що російські ракети атакують усіх українців, незалежно від мови.
"Сіла в поїзд. Зі мною в купе дві женщіни під 70. Русскій язик, чай, манери, Достоєвський і цей весь непотріб. Я їм кажу: "Ну як ви можете? Ракети ж і на вас летять". А вони мені: "Русскій язик на вас не нападал", – переказала артистка розмову.
Розмова настільки вразила Бурмаку, що вона розплакалась прямо у потязі. Це чутлива тема для співачки, адже війна принесла у її родину страшне горе — її молодший брат, який захищав Україну на фронті та брав участь у боях за Київ, помер минулого року від зупинки серця.
"Плачу в тамбурі. Так мені боляче. Не знаю, як бути із цим", — поділилась Марія Бурмака.
Про персону: Мария Бурмака
Марія Бурмака - українська співачка, активістка, телеведуча, повідомляє Вікіпедія. Народна артистка України (2009) і одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус". На сцені з 1989 року, випустила 15 музичних альбомів.
