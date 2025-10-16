Рус
Якщо Україна отримає "Томагавки", хто керуватиме ними - FT дізнався деталі

Віталій Кірсанов
16 жовтня 2025, 12:58
Ракети повинні будуть використовуватися тільки проти найбільш стратегічно важливих цілей з найбільшими шансами на успіх.
В арсеналі США можуть перебувати близько 4150 ракет Tomahawk
В арсеналі США можуть перебувати близько 4150 ракет Tomahawk

Коротко:

  • У разі схвалення передачі ракет, їх можуть поставити відносно швидко
  • В арсеналі США можуть перебувати близько 4150 ракет Tomahawk

Ракети Tomahawk, які президент США Дональд Трамп може передати Україні, зазвичай запускаються з кораблів або підводних човнів. Однак є можливість запускати їх і з суші. Для цього ЗСУ знадобляться спеціальні пускові установки - системи середньої дальності Typhon армії США або ж системи дальнього вогню морської піхоти, пише Financial Times.

У разі схвалення передачі ракет, їх можуть поставити відносно швидко. Найімовірніше, керувати і обслуговувати крилаті ракети Tomahawk, якщо вони будуть поставлені Україні, будуть американські підрядники, а не українські військові.

Високопоставлений західний чиновник повідомив ЗМІ, що такий підхід дає змогу мінімізувати ризики ескалації та запобігти передачі чутливих технологій. Навчання українських військових буде обмеженим, оскільки Tomahawk вимагають складних систем навігації та наведення, а їхні "чорні скриньки" перебувають під контролем США.

Залишається невідомим і те, яку кількість ракет "Томагавк" США будуть готові продати союзникам для подальшої передачі Україні. Адже американські військові "витрачають їх швидше, ніж закуповують". Приміром, з 2022 року США закупили лише 202 ракети, а використали - з 2024 року - щонайменше 124 (проти хуситів та Ірану).

"Якщо ми й надамо "Томагавки", то це буде не дуже велика партія, а це означає, що Зеленський повинен буде дуже обережно підходити до їхнього використання", - зазначив колишній заступник помічника міністра оборони США Джим Таунсенд.

Ракети повинні будуть використовуватися тільки проти найбільш стратегічно важливих цілей з найбільшими шансами на успіх.

Зараз же в арсеналі США можуть перебувати близько 4150 ракет Tomahawk, вважає колишній співробітник Пентагону Марк Кансіан, наголосивши, що американці все ж будуть готові розлучитися з "сотнями" цих ракет.

Крім практичного використання, ракети "Томагавк" послужили б важливим "політичним сигналом" із Вашингтона. Однак введення у війну в Україні може бути все ж символічним, ніж рішучим. До того ж, США, ймовірно, суворо контролюватимуть вибір цілей, щоб запобігти ескалації.

Коли Трамп може ввести нові санкції проти Росії - думка експерта

Як писав Главред, Трамп заявив, що якщо Росія не погодиться на мирну угоду щодо припинення війни в Україні, Вашингтон готовий ввести потужні митні тарифи. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що певні рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року, адже на Трампа тиснуть вибори до Конгресу та внутрішній політичний порядок денний. Він також зауважив, що ситуація залежить і від перебігу переговорів США з Китаєм.

Експерт підкреслив, що після численних заяв Трампа про мита і ситуацію в Україні йому потрібен реальний результат, який підтвердить його наміри.

"Тим більше на Трампа тиснуть його виборці, які хочуть бачити в ньому "крутого перця" і ковбоя. А поки що дії Трампа щодо Путіна не дають йому змоги виглядати "крутим перцем" і ковбоєм", - пояснює експерт.

Передача Україні ракет Tomahawk - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, припинення бойових дій на Близькому Сході, за словами президента України Володимира Зеленського, дає надію на те, що мир може настати і в Україні. Відповідаючи на запитання журналістів про можливе схвалення Трампом передачі Україні ракет Tomahawk, Зеленський зазначив, що процес ще триває, і остаточного рішення поки що немає.

Як повідомляє Financial Times, американський президент розглядає варіант продажу Києву певної кількості цих далекобійних ракет, але спочатку хоче отримати чітке розуміння, як саме Україна планує їх використовувати. Експерти вважають, що навіть у разі позитивного рішення Київ отримає від 20 до 50 ракет, чого буде недостатньо для кардинальних змін на фронті.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко підкреслив, що питання Tomahawk швидше стосується не військової допомоги Україні, а політичного тиску на Росію.

Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

РФ готує другу фазу агресії: у Фінляндії попередили про нову загрозу

