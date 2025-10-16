Рус
РФ вдарила ракетами по території навчального підрозділу ЗСУ - є загиблі

Марія Николишин
16 жовтня 2025, 15:21
На місці працюють відповідні екстрені служби.
Удар по території навчального підрозділу ЗСУ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • РФ вдарила ракетами по території підрозділу Сухопутних військ ЗСУ
  • Попри вжиті заходи безпеки, уникнути втрат не вдалося
  • Військова служба правопорядку проводить службове розслідування

Вранці, 16 жовтня, країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема, двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що підрозділ розташований в тиловій та відносно спокійній частині країни.

"Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

Крім того, рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.

"Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими. Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих", - підсумували у відомстві.

Ситуація на полігонах

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше говорив, що в Україні хочуть внести зміни в процес підготовки військових на полігонах і в навчальних центрах.

Зокрема, він розповідав, що навчальний процес планують перевести під землю.

"У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів - уся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю", - наголосив головком.

Удари по полігонах - що відомо

Як повідомляв Главред, 24 вересня російські окупанти вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Під ударом було укриття, в якому були люди. Уникнути жертв не вдалося.

4 червня країна-агресор Росія завдала ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів ЗСУ на Полтавщині. Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки вдалося уникнути найгіршого.

Про джерело: ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

Головні тренди осені 2025: 10 універсальних речей, які необхідні у гардеробі

