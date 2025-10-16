Для них гроші - не проблема: народжені в ці дні можуть стати мільйонерами

Довгі століття нумерологія зачаровувала людей своїми містичними поясненнями характеру людей, а також обіцянками розкрити особливості їхнього життєвого шляху.

Народжені в ці дні можуть стати мільйонерами

Гроші, безперечно, є необхідними в сучасному світі. Вони задовольняють більшість наших потреб - від місця проживання до їжі, освіти тощо. Чи помічали ви, що дехто бездумно витрачає ресурси, тоді як інші міцно тримаються за свої скарби? На такі аспекти може впливати і дата народження, пише News24.

Нумерологи вважають, що в певні дати народження в цей світ приходять люди, яким щедрі витрати дарують схильність до ще більшого процвітання. Фахівці кажуть, що народжені 4, 6, 9, 13, 15, 18, 22, 24 або 27 числа будь-якого місяця привертають фінансову вигоду, коли дозволяють собі витрачати гроші. Мовляв, що щедріше ці люди витрачають, то швидше приходять нові грошові прибутки.

"Для жінок, народжених 6, 15 або 24 числа, нумерологія малює чудову картину. Їх часто вважають джерелом щастя для своїх партнерів. Куди б ці щедрі жінки не пішли, вони приносять із собою хвилю процвітання і щастя, огортаючи свої сім'ї та оточення фінансовим благополуччям і блаженною гармонією", - йдеться в матеріалі.

Але нумерологія також зачіпає серцеві струни. Фахівці в цій сфері вірять, що народжені 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 або 31 числа часто можуть опинитися на програшній стороні кохання.

"Маючи відкриті серця і чисті наміри, вони віддають усіх себе стосункам. Однак доля іноді роздає суворі карти, залишаючи їх самотніми, незважаючи на їхні щирі почуття", - додають автори.

